Eduardo Yáñez defiende cachetada de Will Smith en los Oscar: "Se sienten muy salsas y reaccionas a un ataque”

El actor mexicano, Eduardo Yáñez defendió a Will Smith, quien el domingo pasado cacheteó a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar, momentos antes de llevarse la estatuilla a 'Mejor Actor'. El protagonista de 'Destilando amor' habló sobre el tema y recordó el episodio donde también golpeó a un reportero.

Durante la gala de los premios de la Academia, el comediante que amenizó el evento hizo un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, el cual provocó que el protagonista de 'Rey Richard: Una familia ganadora' se dirigiera al escenario y golpeara al conductor.

Este evento desató miles de reacciones en las redes sociales, incluso comparaciones con Eduardo Yáñez, quien en 2017 se vio involucrado en un evento similar, pues durante una alfombra roja en Los Ángeles, California, golpeó en la cara al periodista de espectáculos Paco Fuentes, quien asistió del programa 'El Gordo y la Flaca' y le hizo una pregunta sobre su vida privada.

Así defendió Eduardo Yáñez a Will Smith

En una entrevista para el programa 'Vivalvi' de cadena Multimedios, la ex estrella de Televisa habló sobre la actitud de Will Smith, quien aseguró pudo haber tenido buenas razones para reaccionar de esa forma. “Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, dijo al preguntarle del tema.

“Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, dijo al identificarse con la situación que vivió el actor de Hollywood.

Asimismo, Yáñez criticó que Chris Rock haya hecho una burla a la condición de Jada Pinkett Smith. “Eso que le hicieron a Jada fue terrible, es terrible que un cuate por ganar adeptos, simpatizantes haga burla de una condición o una enfermedad de una persona, sea como sea”.

Finalmente, aseguró que en comparación con el protagonista de 'Soy Leyenda', enfrentó duras críticas por parte de la prensa y del público. “En mi caso todos me descalificaron de mierd* para arriba, la verdad es que allá en ese mercado viene siendo héroe de las mujeres. Pero la verdad ya me vale, porque yo ya lo viví, ya me acepté a mi mismo el error que cometí lo acepté”, indicó.

