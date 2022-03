Will Smith abofeteó a Chris Rock por un chiste que no escribió; él es el verdadero culpable

Durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia, Will Smith abofeteó a Chris Rock, luego de que el comediante le hiciera una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Oscar a Mejor Actor.

Luego del incidente, Rock no presentó cargos contra Smith, así informó la policía de Los Ángeles, dependencia que durante la noche del domingo señalará que investigaba el hecho violento.

Mientras que los espectadores de los Premios Oscar se quedaron pensando si el momento violento fue real o actuado, el comediante estadounidense Kevin T. Porter publicó en cuenta de Twitter que él fue el autor de ese chiste.

¿Qué dijo Kevin T. Porter?

Kevin, quien además de ser comediante es escritor, presentador de podcasts y productor de comedia escribió en su Twitter: "Hey, yo escribí ese tonto por el cual Chris Rock fue abofeteado por Will Smith abofeteará un poco. Sabíamos que presionaríamos algunos botones sensibles, sin embargo, la comedia está destinada a provocar y hacer que la gente piense, estoy orgulloso de que hayamos hecho ambas cosas durante la noche Oscars 2022".

El tuit de Kevin no fue tan bien recibido por los seguidores de comediante, pues uno de ellos escribió: "Amigo, la comedia no es humillación, ninguno de los dos sabe cuánto afecta la condición de Jada... pero estoy en contra de la violencia, y Will Smith no tuvo que abofetear a Chris Rock".

Esta afirmación de Porter sobre que el chiste era suyo, podría dar sustento a quienes tienen la teoría de que la bofetada fue un montaje. Por otro lado, sin importar este mensaje en Twitter, muchos otros usuarios en la red social, continúan argumentando que es real y la leve disculpa de Smith mientras aceptaba su Oscar y su reflexión tras hablar con Denzel Washington, son una muestra de que el acto violento fue real.

Hay que señalar que las unidades de investigación de LAPD, siguen al tanto del incidente durante la ceremonia de los Premios de la Academia. En su comunicado se puede leer: "El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación",

SIGUE LEYENDO

¿Dónde ver G.I. Jane? la película de Demi Moore por la que Will Smith abofeteó a Chris Rock

Anthony Hopkins bailó "Llorarás" de Oscar d' León y se coronó como el rey de los premios | VIDEO