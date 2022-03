¿Qué dijo la mamá de Will Smith sobre la cachetada que le dio su hijo a Chris Rock en los Oscar 2022?

Tras dos años de pandemia, los Oscar regresaron este domingo 27 de marzo de forma presencial al Teatro Dolby de Los Angeles, California; sin embargo, los conmovedores triunfos de Coda, El poder del perro, Los ojos de Tammy Faye y hasta King Richard se vieron opacados por la escena polémica que protagonizaron los actores Will Smith y Chris Rock.

Cerca de la recta final de la ceremonia, el comediante lanzó una broma sobre la apariencia de la actriz Jada Pinkett, quien vale recordar que desde hace tiempo lucha contra la alopecia (enfermedad que provoca la caída del cabello). Will Smith enfureció al escucharlo y le pidió que no mencionara el nombre de su mujer, para luego subir al escenario y propinarle una bofetada que dejó boquiabierto a todo el mundo.

La Academia de Ciencias y Artes Cinamatográficas (AMPAS) condenó la agresión y dijo que rechazaba todo acto de violencia, mientras que ambos actores se disculparon ante Jada, los medios y ellos mismos; sin embargo, la violenta reacción de Smith y el desagradable chiste de Rock siguen siendo el tema de conversación que ensombreció lo que debería haber sido el magno regreso de los Oscar tras la pandemia de Covid-19, los cuales fueron por demás inclusivos y conmovedores.

La mamá de Will Smith rompe el silencio

Decenas de famosos, influencers, periodistas y usuarios de redes sociales se han pronunciado sobre este bochornoso momento de los Oscar 2022 y han cuestionado el actuar de ambos actores así como la incómoda posición en que dejaron a la actriz Jada Pinkett; pero hay alguien importante en la vida de Will Smith y su esposa que también ya habló sobre el golpe.

Se trata de Carolyn Smith, la madre del actor, quien fue entrevistada por el medio 6abc este lunes y quien dijo que se sentía realmente orgullosa de que su hijo por fin hubiera gana su primer Oscar al Mejor actor gracias a la intepretación que hizo en King Richard del padre de las talentosas tenistas Venus y Serena Williams.

La mujer contó que el día de los Oscar toda la familia se reunió en su casa de Filadelfia y le deseó suerte a Will Smith; sin embargo, no esperaban la reacción del actor tras la broma de mal gusto que Chris Rock lanzó sobre la apariencia de su nuera, quien ahora luce rapada tras confirmar que padece alopecia.

"Es una persona muy equilibrada, sociable. Es la primera vez que lo veo actuar así. La primera vez en su vida...Nunca lo había visto hacer eso", expresó Carolyn.

Vale recordar que hace algunos meses, cuando Will Smith promocionaba su biografía "Will", confesó en el programa español El Hormiguero, que su padre violentaba físicamente a su madre cuando él era pequeño por lo que en algún momento consideró asesinarlo al no soportar ver las golpizas que le propinaba a Carolyn.

Sin embargo, el actor tras su incidente con Chris Rock dijo que no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad, además de que, señaló, no quiere que su actuar del pasado domingo lo defina como el hombre que está tratando de ser.

A pesar del momento -por el cual ya se disculpó Will Smith- su familia está orgullosa de él, pues saben cuánto ha luchado para llegar al lugar donde ahora se encuentra. "Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja... He estado esperando y esperando y esperando... Cuando escuché su nombre, yo solo dije ¡sí!", mencionó la madre del actor.

