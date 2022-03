Jada Pinkett: 5 FOTOS con las que Will Smith se enamoró de su esposa

Will Smith acaparó la atención de los premios Oscar 2022, lamentablemente, no fue por ganar la categoría de 'Mejor actor', sino por dar una cachetada al comediante Chris Rock, quien se burló de la alopecia de Jada Pinkett durante la gala. Y es que es bien sabido que el actor de Hollywood está muy enamorado de su esposa, con quien está desde 1997.

La familia Smith se encuentra en medio de la polémica después de la reacción del protagonista de 'Rey Richard: Una familia ganadora', sin embargo, el también llamado 'Príncipe del Rap' ofreció unas disculpas. "Me equivoqué y estuve fuera de lugar", escribió en una publicación en su cuenta de Instagram en donde dijo que la violencia "es venenosa y destructiva" y que no tiene lugar en el mundo.

Durante la gala 94 del Oscar, el comediante y actor Chris Rock hizo un chiste en referencia a la calvicie de Jada Pinkett Smith, el cual provocó la furia del actor de Hollywood. Las redes sociales se envolvieron en una intensa discusión sobre la actitud violenta que tuvo el protagonista de 'Soy Leyenda' y sobre las burlas del humorista que participó en 'Son como niños'.

5 fotos de Jada Pinkett Smith

Jada nació un 18 de septiembre de 1971 en Baltimore, Estados Unidos, y comenzó su carrera en la década de los años 90. Participó en las series 'Ghotam', 'A different world' y 'True Colors', así como en las películas 'The Matrix Resurrections' (2021), 'Scream 2', 'Kingdom come', 'Madagascar', 'The women' y 'Bad moms', por mencionar algunas de su larga trayectoria.

La actriz y productora de Hollywood se casó con Will en 1997 y tuvieron dos hijos, Jaden y Willow, quienes también se dedican a la industria del entretenimiento. Aunque han tenido problemas durante su matrimonio, pues la protagonista de 'Matrix' confirmó infiel a su esposo, ambos han podido superarlo.

Pinkett Smith sufre de alopecia, y a partir de darlo a conocer sus discursos los ha encaminado en la aceptación y el respeto al cuerpo, destacando que las la apariencia física no debe ser un impedimento para lograr metas.

Jada Pinkett Smith sufre alopecia Foto: IG @jadapinkettsmith

Es una de las más bellas del espectáculo Foto: IG @jadapinkettsmith

Ha participado en las películas de Matrix Foto: IG @jadapinkettsmith

Jada comenzó su carrera en los 90 Foto: IG @liyahvhss

Jada y Will tienen dos hijos, Jaden y Willow Smith Foto: Especial

