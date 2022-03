'Le pedimos a Will Smith abandonar la ceremonia pero él se negó': Academia del Oscar 2022

La ceremonia de los Oscar 2022 que se llevó a cabo este domingo 27 de marzo, quedó empañada por el momento en el que Will Smith sube al escenario y propina una cachetada al comediante Chris Rock tras hacer un chiste sobre la calvicie de su esposa Jada Pinkett Smith.

El video del momento quedará para siempre en la memoria colectiva del internet. Las imágenes de Will Smith gritándole furioso a Chris Rock son lo más viral de la entrega de premios a lo mejor de las películas de Hollywood y ensombreció incluso al mismo Smith que se llevó la estatuilla dorada como mejor actor por la película 'King Richard'.

Aunque parece que el actor no enfrentó las consecuencias de su acto en el momento, y que incluso fue celebrado por sus compañeros actores que aplaudieron de pie su triunfo, la Academia Cinematográfica de Hollywood ha revelado nuevos detalles del escabroso suceso que fue visto en directo por millones de personas alrededor del mundo.

"Las acciones de Will Smith fueron un evento profundamente shockeante y traumático de atestiguar no solo en persona, sino por televisión".

En un comunicado lanzado este miércoles 30 de marzo, la Academia resalta que someterán a votación la sanción para Will Smith. Además, revelan que sí le pidieron al actor retirarse:

"Las cosas se desarrollaron de un modo que no hubiéramos pensado. Y queremos dejar en claro que le pedimos al Sr. Smith que se retirara de la ceremonia, sin embargo, él se rehusó. También reconocemos que pudimos haber manejado las cosas de un modo diferente".

Comunicado de La Academia de Hollywood

La Academia también aprovechó su extenso comunicado para disculparse con Chris Rock y agradecer la resiliencia mostrada durante el difícil momento que le tocó vivir sobre el escenario del Teatro Dolby.

"Sr. Rock. quisiéramos disculparnos por lo que experimentaste en el escenario y te agradecemos por la resiliencia en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y televidentes por lo sucedido".

Hasta el momento, Chris Rock no se ha pronunciado sobre el traumático ataque del que fue víctima. Sin embargo, hoy estrena el tour mundial de su show de stand up "Ego Death" en el teatro Wilbur de Boston. El precio de los boletos para ver el acto del comediante experimentaron un pico de ventas tras la cachetada de Will Smith, y pasaron de costar 40 dólares a un precio de hasta 500 en la plataforma de venta oficial Tick Pick.