Cuál es la canción de Phil Collins que escribió pensando en su hija, Lily Collins

Phillip David Charles Collins, más conocido como Phil Collins es un cantante, baterista, compositor y productor británico y además es uno de los artistas más consagrados de la música pop y soft rock. En los últimos días, el ex integrante de Genesis se despidió de los escenarios y de la música. Collins confesó cuál fue la canción que le compuso a su hija, la actriz Lily Collins.

El baterista de 71 años, tiene tres hijos y una de ellas es la reconocida actriz de 33 años Lily Collins, protagonista de la serie británica ‘Emily in Paris’, la cual fue un éxito en Netflix. A lo largo de sus años, Collins no ha tenido una buena relación con su padre Phil, pero en el último tiempo pudo acercarse a su padre. Fue la propia actriz quien confirmó que su canción preferida del músico, fue inspirada en ella y sus hermanos.

Lily Collins. Fuente Instagram @lilycollins

Phil Collins fue noticia en los últimos días ya que en el concierto que brindó en Londres con Genesis, fue el último de su carrera ya que por problemas de salud se alejará de la música, y por ende, de los escenarios. El baterista se convirtió en el líder de la banda en el año 1975 ante la salida de Peter Gabriel y en el último show, brindó el espectáculo sentado.

Lily Collins, hija del músico de 71 años, se mostró emocionada por la despedida de su padre de la música y le rindió un homenaje en su cuenta de Instagram. En cuanto a la vida de la joven actriz, se mostró muy contenta por la confirmación de la tercera y cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ la cual se encuentra entre las más vistas de la plataforma.

Fue la propia Lily Collins quien reveló cuál es la canción que Phil le dedicó a ella y a sus hermanos. En una entrevista de televisión, la actriz británica contó que ‘You’ll be in my heart’, canción compuesta por su padre para la película animada ‘Tarzán’ de 1999 estuvo inspirada en ella.