Grettell Valdez da cátedra de moda para usar pantalones anchos para mujeres altas

La guapa Grettell Valdez volvió a impactar en redes sociales con su belleza y estilo únicos, pues sí algo ha dejado claro la actriz es que es amante de la moda y con cada uno de sus looks da importantes cátedras de lo que sí y lo que no se debe de usar, sobre todo para las mujeres altas de más de 1.70 centímetros.

Y es que además de su belleza y cuerpo delgado, Grettell Valdez es una de las famosas más altas y como tal, tiene los mejores secretos de moda, mismos que la acompañan en todo momento y a la vez le permiten dar guiños de estilismo a sus seguidores. Además, cada que la actriz comparte una nueva foto causa furor en redes, pues siempre lleva las tendencias del momento como lo son los pantalones anchos.

Quienes siguen las últimas tendencias de moda sabrán que los pantalones anchos se han convertido en uno de los básicos del guardarropa que llegaron a destronar los skinny jeans, que cada vez se ven menos en las colecciones de ropa y looks de las celebridades. Ahora, la actriz dejó en claro que aunque lo holgado alarga la figura, esta prenda puede ser la mejor amiga de las mujeres más altas.

Además, Grettell Valdez tiene claro que la moda es "diversión y siempre comodidad" con este conjunto de pantalones anchos, blazer largo y tenis, un look que mantiene todas las grandes tendencias del año y para lograrlo basta con usar un diseño en color mostaza y de tiro alto, pues es la mejor forma de hacer que las piernas luzcan kilométricas y con ello estilizar la figura.

Grettell Valdez demostró que las mujeres altas también pueden usar looks que alargan la figura. (Foto: Instagram @grettellv)

Este corte de pantalones, también conocido en denim como baggy jeans, se puede combinar con playeras con estampados, así como con un blazer oversize, que ayudan a dar una imagen formal-casual y con todas las tendencias del street style. Por otro lado, los tenis ayudan a mantener la comodidad de la que habla la famosa.

Para terminar de presumir el mejor estilo, Grettell Valdez apostó por llevar el cabello recogido con el que logró darle el toque final a su look de impacto con el que demostró no tener miedo a la hora de presumir su estatura de 170 centímetros. Finalmente, un bolso de mano en color verde le dio el contraste perfecto a cada una de las prendas.

Tanto fue el impacto de este look perfecto para mujeres altas, que no dejó de recibir halagos con comentarios como "a párale a lo guapa", "demasiado bonita y estilosa", "eres arte" y "me encanta tu look". Hasta el momento esta publicación de Instagram, tiene más de seis mil me gusta.

