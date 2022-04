¿Maribel Guarda impidió que Andrés García le dispara a director de teatro? Esto respondió el actor

Maribel Guardia y Andrés García, son dos grandes actores que le han dado muchas alegrías a los mexicanos a través de diversas producciones cinematográficas y por supuesto, en teatro. Sin embargo, más allá de los éxitos que los dos han tenido a lo largo de su carrera musical, también existen anécdotas que resultan un tanto macabras para aquel que las conoce.

En este caso, dentro de la puesta en escena "Tres parejas disparejas", en el año 2014, ambos compartieron créditos y con seguridad pasaron buenos momentos por la cercanía que han tenido como amigos y colegas. No obstante, hay un episodio oscuro que hasta apenas salió a la luz y que pudo terminar en una situación trágica.

Maribel Guardia le salva la vida a un productor

Durante un descontento que tuvo el galán del cine con el productor Alejandro Herrera, la reacción de García fue desenfundar su arma para agredirlo. Esto hubiera pasado de no ser porque Maribel Guardia se encontraba cerca para impedírselo. Algunas personas conocieron el hecho, pero todo quedó como un mito.

Durante una entrevista con De Primera Mano, el actor mencionó que no se acuerda, pero que es posible: "No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo ni quien es Alejandro Herrera, fíjate. Sí pudo haber sido cierto porque no le acepto pend$%@ a nadie", afirmó.

Andrés García aclaró que al tener muchas vivencias y haber vivido en muchos lugares por su profesión, no recuerda todas.

Gustavo Adolfo Infante también iba a ser su "víctima"

El titular del programa de espectáculos compartió una experiencia similar; reveló que en una salida a comer con la estrella, se levantó al baño, pero que a su regreso, Andrés García ya se encontraba sentado en un lugar distinto.

"Llego y le digo 'qué onda Andrés, cómo estás' y le agarro la espalda... no sacó la pistola y me la puso en la cara. ¡Se me bajó todo! García me dice: 'compañero, nunca me toques por la espalda'", platicó el periodista.

