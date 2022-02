Andrés García revela la razón por la que no pudo "romancear" con Lucía Méndez

Andrés García reveló diversos detalles de los inicios de su carrera artística y su relación con artistas como Lucía Méndez, en una charla que sostuvo con sus seguidores a través de su canal de YouTube, además compartió algunos aspectos del día en que conoció a José José.

“Fue una época muy bonita, los dos estábamos de vagos y muertos de hambre aquí en Acapulco, y nos conocimos afuera de los bares, viendo cómo conseguir la chuleta, así nos hicimos amigos hasta que yo me hice actor, él se quedó acá, muy triste porque el $%&” me dijo ‘ya te hiciste actor, ya la libraste, vas a comer todos los días’, le dije ‘déjame ver si hay lugar para algún cantante, porque él siempre cantó’. Y luego él solito, no sé cómo, se conectó y se me apareció cantando en una fiesta”, relató.