Andrés García y Margarita Portillo se echan para atrás; no habrá divorcio y celebrarán 22 años de matrimonio

Aunque hace un par de años, Andrés García y su esposa Margarita Portillo confirmaron que se encontraban en su proceso de divorcio, esta semana revelaron que celebrarán su 22 aniversario de boda.

Tanto el actor como su esposa parecían muy decididos a terminar con su matrimonio, pero ahora se alistan para festejar otro año más de vida marital.

“Yo creo que el amor, opinión personal, el amor siempre empieza con una atracción electromagnética, por llamarlo de alguna manera, o una mirada”, dijo García en entrevista para el programa Hoy.

Por su parte, la esposa del actor contó cómo es que se conocieron y surgió el interés entre ellos.

“Como 23 o 24 años, nos conocimos poco después… te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el (año) 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo”.

Además, Margarita Portillo compartió algunos detalle sobre el día en que se casaron.

“Me habló a preguntar si tenía yo mi pasaporte conmigo, le dije ‘no’, estaba en el hotel, entonces me dijo que teníamos un problema porque nos íbamos a casar ese día, y que estaba ya llenando papeles. Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía yo caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo, documentación… hasta la decoración… él se encargó de todo, y yo pienso que si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”.

Finalmente, el también productor dominicano radicado en México, también comentó acerca de las diferentes etapas del amor.

“La chispa se prende en cualquier momento, después ya viene el contacto físico, las caricias, después viene el sexo, el cual es el más difícil de mantener o de sostener, porque es el que más pronto se acaba. El amor es el que se conserva a base de cariño, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja, las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe, el sexo y el amor se conserva a base de cariño, el cariño es un apretón, un abrazo, un beso en el cachete, en la boca, en donde sea, la compañía con cariño, yo creo en lo personal que ese es el secreto”.

Por su lado, Margarita indicó que aunque ha sido difícil mantener su matrimonio con Andrés García “ha sido una vida llena de emociones, diferente, pero muy difícil para mí, muy difícil, pero hemos seguido adelante porque a esta etapa de nuestra vida nos damos cuenta que nos queremos y hemos decidido seguir adelante juntos para siempre”.

