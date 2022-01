Andrés García revela quién se quedará con su jugosa herencia cuando muera

Hace unos días, Andrés García reveló que sus padecimientos de salud se han ido complicando por lo que ya se está preparando para su muerte por lo que está tomando ciertas medidas para no dejar pendientes por lo que reveló que ya tiene definido quién será el heredero de su jugosa fortuna, la cual, ha amasado a lo largo de su exitosa trayectoria.

Fue durante una entrevista para el programa “Al Rojo Vivo” donde el también director de cine reveló que diario habla con la muerte para que “no lo tome por sorpresa” cuando le llegue y dicho comentario le dio pie a su entrevistadora para cuestionar si sus hijos serían sus herederos, pero el famoso galán del cine mexicano descartó esta posibilidad ya que no tiene buena relación con ninguno de sus tres hijos, Andrés, Leonardo y Andrea.

“Yo ya estoy solo y me voy a morir solo, probablemente es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar, porque a mis hijos nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos y ver que se les ofrece”, señaló desde su casa ubicada en una exclusiva zona de Acapulco.

Sobre su hijo Leonardo, señaló que lo visita con muy poca frecuencia y que solo está en la casa por unas cuatro horas para después desaparecerse, en el caso de Andrés señaló que casi no se frecuentan porque vive en Miami y sobre Andrea señaló que no está interesado en saber nada de ella.

Andrés García cumplirá 81 años el próximo mes de mayo. Foto: IG. andresgarciatvoficial

¿Quién será el heredero de Andrés García?

Hasta hace unos años, la relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos era más que cercana, incluso el protagonista de “Pedro navaja” aseguró que “El Diamante Negro” sería quien heredara toda su fortuna, sin embargo, el actor de 80 años afirmó que esta situación cambió y que ahora cada quien está en la vida por su propia cuenta, por lo que ya no le dejará su patrimonio.

Al ser cuestionado sobre la persona que heredaría su fortuna, la cual, incluye las propiedades conocidas como “El Castillo”, la cual se ubica en la zona del Ajusco y “El paraíso” en Acapulco el actor nacido en República Dominicana señaló que está considerando en dejarle todo a su hijastro, Andrés López Portillo.

“Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña. Yo construí esto y “El Castillo” en México con espacio para que todo mundo pudiera venir hasta con su familia, pero yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años o sea no les interesa” sentenció el actor.

Para finalizar, el actor destapó que tuvo una fuerte pelea con su esposa Margarita, con quien el pasado viernes 21 de enero cumplió 22 años de matrimonio, pero canceló la celebración de último momento por esta situación, por lo que adelantó que no sabe cuál será el destino de su relación.

