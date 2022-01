Andrés García: "Ojalá hubiera sido socio de Héctor Beltrán, estaría multimillonario"

Andrés García, uno de los actores y galanes que vio México, se encuentra en el ojo del huracán después de que la periodista Anabel Hernández mencionó en su último libro que tuvo vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, él ya salió a dar su postura y lo hizo de manera enérgica.

A través de un video publicado a través de su cuenta de YouTube, el también productor negó ser socio de los narcos; sin embargo, aceptó que conoce a varios "y algunos son unos caballeros, la mayoría, no como ella". En este caso, comentó que la razón de tal hecho es que al ser una figura pública, se le acercan por su trabajo.

"Se me acercan. Mucha gente todos los días, para conversar conmigo, para conocerme y es mi trabajo ser amable y contestarle al público sea quien sea. No me voy a poner a preguntarles '¿y usted a qué se dedica?, para ver si puedo hablar con usted, porque si no, esta pend$%& va a decir que usted es un asesino y que yo tengo tratos con asesinos'", declaró el actor de origen dominicano.

Andrés García aseguró que demandará a la periodista (Foto: @andresgarciatvoficial)

Andrés García dice que de haber sido socio tendría mucho dinero

En este caso, Andrés García no negó conocer a "casi todos" los capos de la droga, de los que mencionó, muchos son más decentes y amables que ella. No obstante, le pidió a la comunicadora comprobarle los presuntos vínculos con el crimen organizado y que ganó dinero con ellos, hecho por el cual piensa demandarla.

"No puede andar diciendo pend$%& para hacerse famosa. Que me compruebe un peso, que yo haya recibido de alguno de los amigos que se dedican a ese negocio. Que cada cual tiene derecho a ganarse la vida como pueda", explicó.

Andrés García dice ser amigo de Héctor Beltrán

El actor aseguró que Héctor Beltrán Leyva es su "gran" amigo, pero a pesar de eso dijo que nunca hicieron ningún negocio juntos. "Me visitaba y la pasábamos muy bien y nos tomábamos unos tequilas juntos y 'tan tan', pero de ahí a que esta estu$%& ande diciendo de que yo era socio de él. Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora", remató el famoso.

