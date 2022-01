Roberto Palazuelos: FOTO INÉDITA revela cómo lucía con Andrés García hace 10 años

Uno de los personajes más queridos y recordados por el público es Andrés García, quien por su gran talento y forma de ser, típica del "macho mexicano", rápidamente se convirtió en uno de los galanes de telenovelas que arrebató más de un suspiro a las mujeres; mientras que en el mundo del espectáculo, el actor se convirtió en el mejor amigo de decenas de famosos.

Y sin importar la edad de los famosos, Andrés García siempre ha demostrado su lealtad y amistad; probablemente una de las más recordadas actualmente sea la que mantuvo con Luis Miguel y su familia, los Gallego Basteri, pues la serie de Netflix dejó ver un poco de lo cercano que era el actor a Luisito Rey y, por su puesto al cantante.

Dentro del círculo de amistades del intérprete de "La incondicional", Andrés García también mantuvo otras relaciones especiales e importantes pues además de su "hijo", como le decía de cariño a Luis Miguel, destaca el caso de Roberto Palazuelos, mejor conocido como "El Diamante Negro".

Pues para nadie es secreto que el actor y Palazuelos mantienen una muy buena relación de años, por lo que incluso García llegó a revelar sus intenciones de poner al empresario como su heredero en su testamento, hecho que desató una serie de polémicas declaraciones; desde entonces no han parado las continuas interacciones entre los famosos, la última de ellas con una foto inédita de hace 10 años.

Roberto Palazuelos: ¿Se despide de la actuación el "Diamante Negro"? Esto fue lo que dijo | VIDEO

A través de su cuenta de Instagram, Roberto Palazuelos publicó una fotografía inédita junto a su gran amigo, que ya se robó la atención de sus miles de seguidores, quienes aseguran que son los hombres más guapos del país y que "se ven iguales".

En la imagen de hace 10 años aparece Palazuelos con un saco oscuro, camisa y pantalón blancos; mientras que Andrés García luce una camisa de botones y un pantalón blanco; por su parte, Alatriste viste unos jeans y una playera con estampado. En la foto todos se ven extremadamente sonrientes y abrazados.

A pesar de que la publicación fue aplaudida por los fans de los actores, hubo quienes afirman que Palazuelos "vive del pasado". Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el famoso confirmó un distanciamiento con Andrés García, pero no por las declaraciones que hizo tras darse a conocer que es el heredero universal de la fortuna del actor.

Según explicó al programa "Hoy", se mantiene alejado de Andrés García, pero porque está "muy ocupado".

"Yo no tengo ningún problema con Andrés; supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo. Yo lo quiero mucho y con la gente que quiero así soy, pero entonces mejor me abrí un ratito. Yo estoy demasiado ocupado ahorita y no tengo tiempo para andar en chismes".