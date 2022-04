Britney Spears: Así reaccionó Kevin Federline al embarazo de la "princesa del pop"

Britney Spears sorprendió al mundo entero con la noticia de su embarazo hace algunos unos días, éste era uno de los sueños de la cantante antes de que se pusiera fin a la tutela legal bajo la que estuvo durante 13 años y en la que se incluía que debía usar un DIU para impedir que tuviera más hijos.

La intérprete de “Baby one more time” dio a conocer la noticia con una confusa publicación en su cuenta de Instagram, en donde señala que durante uno de sus embarazos sufrió depresión por lo que ahora evitará salir para ser captada por los paparazzi y que eso le quite su tranquilidad.

Te puede interesar: “Solo una ESCORIA podría inventar eso”: Britney Spears reacciona furiosa al libro de Jamie Lynn

“El matrimonio y los hijos son una parte natural de la relación sólida llena de mayor y respecto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré”, es parte del mensaje con el que la cantante informó de su embarazo.

Britney Spears y su prometido Sam Asghari. Foto: Instagram @britneyspears

La “princesa del pop” anunció su compromiso en septiembre del año pasado luego de casi cinco años de relación con Sam Asghari, 12 años menor que ella, y ahora se encuentran en la espera de su primer hijo juntos. Aunque Spears anunció que no compartirá detalles de su embarazo en redes sociales, para evitar que los paparazzi lucren con esta etapa de su vida.

Así reaccionó Kevin Federline

En medio del alboroto por la noticia del embarazo de Britney Spears, su exesposo, el cantante Kevin Federline, emitió un comunicado compartido por sus abogados en el que expresa su opinión sobre lo que ocurre en la vida de la cantante.

“Kevin está enterado del comunicado que Britney publicó en su cuenta de Instagram y le desea un feliz y saludable embarazo (…) Quiero extender sus felicitaciones a Britney y Sam Asghari por la emoción de planificar una paternidad juntos”, señaló el abogado Vincent Kaplan.

Te puede interesar: Jamie Lynn: Conoce la razón de la pelea entre ella y su hermana, Britney Spears

“Obviamente, la paternidad es uno de los mayores privilegios y desafíos que uno puede tener y él está seguro de que Britney será capaz de estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Kevin Federline reacciona al embarazo de Britney Spears. Foto: Instagram @britney.spears.81

El matrimonio entre Britney Spears y Kevin Federline terminó en medio de un fuerte pleito legal por la custodia de sus hijos, algo que ya se veía venir por la escandalosa manera en que comenzaron su romance pues la cantante había terminado con Justin Timberlake y el rapero decidió poner fin a su relación para iniciar la otra.

Se casaron en 2004 y firmaron un acuerdo en el que la cantante se comprometía a indemnizar a Kevin Federline con 300 mil dólares por cada tres años que estuvieran juntos. Tan sólo un año después tuvieron a su primer hijo Sean Preston Federline y luego llegó al mundo Jayden James.

SIGUE LEYENDO:

Estas 3 celebridades de pasaron de ser las más codiciadas a estar irreconocibles | FOTOS

"Mi familia no tenía idea": Britney Spears publica misterioso video y lo borra minutos después | FOTOS

¡Como Britney y Madonna! Mariazel y Mariana Echeverría se besan en MCDR