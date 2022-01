Estas 3 celebridades de pasaron de ser las más codiciadas a estar irreconocibles | FOTOS

El aspecto de algunas celebridades ha cambiado con el tiempo, en algunos casos son consecuencia del número de cirugías estéticas realizadas, en otros casos por problemas relacionados con las adicciones u otras problemáticas.

A continuación, se enlistan algunos casos de famosos que han cambiado su apariencia, entre las causas están problemas personales, adicciones y el que se practicaron cirugías plásticas.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, actriz y cantante, empezó a trabajar en la industria del entretenimiento cuando tenía tres años como modelo infantil y participó en más de 100 comerciales.

La primera película que protagonizó fue a los 11 años en Juego de Gemelas, en 1998, y posteriormente participó en más de 23 filmes. En noviembre del 2021, la actriz anunció su regreso a la pantalla al protagonizar “Christmas In Wonderland”.

Pero su aspecto causó diversas interrogantes entre sus fanáticos, lo cual no es la primera ocasión que sucede. En esta última ocasión, los cambios en el rostro de la cantante no se sabían si eran por una nueva cirugía estética o por el retoque excesivo en la imagen.

Ella se colocó como una de las actrices favoritas, entre los primeros cambios fue el desaparecer sus pecas, después se operó la nariz, se pudo botox, entre otros. Tras la participación en varias películas, fueron públicos los problemas de alcoholismo y drogadicción.

Johnny Depp

El aspecto del actor estadounidense Johnny Depp ha preocupado en diferentes ocasiones por su aspecto físico. En el 2018, tras acudir a un concierto se compartieron imágenes en donde se le podía ver más delgado, pálido y prácticamente rapado.

“Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierte en un monstruo”, declaró en un juicio en la demanda por difamación contra el diario británico The Sun.

Britney Spears

La cantante Britney Spears celebró en diciembre de 2021 su cumpleaños número 40 y también marcó el fin de la tutela de su papá después de 13 años. Cabe señalar que fue un periodo en el que enfrentó a varios problemas.

Spears lanzó su primer disco, con 17 años, el cual se llamó Baby One More Time. Entre los primeros escándalos fueron que contrajo matrimonio en dos ocasiones en 2004, primero con Jason Allen Alexander en Las Vegas, pero el enlace fue anulado 55 horas después; ese mismo año se casó con Kevin Federline. Para el 2007, la cantante volvió a ser noticia por pelearse con un paparazzi e ingresar de forma voluntaria en un centro de rehabilitación. Fue también un periodo en el que comenzaban a documentarse los cambios de la Princesa del Pop.

Posteriormente, participó en una participación de los MTV Music Awards en las que se le vio desorientada e incapaz de seguir la coreografía. Para el 2019, ingresó a un centro de salud mental con el fin de recuperarse del estrés originado por la enfermedad de su papá y hasta entonces tutor legal, esa fue la primera versión que se dio al respecto.

Después se supo que la artista había sido retenida en contra de su voluntad, lo cual fue ordenado por su padre. Meses después comenzó el juicio para que la cantante pusiera fin a la tutela de su papá.

