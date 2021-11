Lindsay Lohan anuncia su compromiso con deslumbrante anillo: ¿quién es su novio?

La famosa y polémica Lindsay Lohan anunció en su cuenta de Instagram que se casará con su prometido y hasta ahora desconocido empresario de origen libanés. A través de varias imágenes donde la actriz de “Juego de Gemelas” aparece con su novio, presume un deslumbrante anillo que porta en el dedo anular de su mano izquierda.

La actriz de “Chicas Pesadas” posteó una serie de cuatro fotografías donde se le ve con una gran sonrisa jamás vista desde hace mucho tiempo en épocas cuando era una de las superestrellas juveniles de cintas de Disney y Hollywood.

La publicación está acompañada del hasthag #love con un emoji de un anillo de compromiso los cuales son antecedidos por la leyenda: “My love. My life. My family. My future” (“Mi amor. Mi vida. Mi familia, Mi futuro”).

El posteo de la famosa actriz que también ha regresado a las películas contabiliza hasta el momento de la publicación de esta nota casi 600 mil likes. Hasta antes del anuncio de su compromiso, Lindsay había sido hermética en revelar la identidad del hombre que había salido en otro posteo de la actriz en una imagen familiar de la famosa.

¿Quién es el novio de Lindsay Lohan?

Se sabe que el novio de Lohan es Bader Shammas, un empresario y actual vicepresidente de la famosa firma de management, Credit Suisse, de acuerdo con Vogue, cuyo perfil de LinkedIn lo mantiene privado.

Con Lindsay, Bader lleva alrededor de dos años de relación por lo que decidió dar el siguiente paso al pedirle ser su esposa al regalarle el anillo que tiene un diamante en forma princesa de la casa de joyas, Harry Winston; sin embargo, se desconoce el quilate que deslumbraría hasta a “Regina George”.

SEGUIR LEYENDO:

Una mansión no es suficiente; estos famosos tienen su propia isla privada

Lindsay Lohan cumple 35 años; este es su exitoso paso por el cine

RMG