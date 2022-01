James Spears vigilaba a Britney con micrófonos en su habitación; revela exagente del FBI

Cada vez se revelan más detalles de los abusos que sufrió Britney Spears mientras estuvo bajo la tutela legal a cargo de su padre durante 13 años, pues un exagente del FBI reveló que James Spears había vigilado a su hija con micrófonos en su habitación.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, presentó documentos, que obtuvo el medio E! News, con la declaración de Sherine Ebadi donde señala que James Spears había instalado micrófonos en la habitación de su hija para escuchar sus conversaciones privadas.

De acuerdo con la exagente del FBI, el padre de la “princesa del pop” contrató a la compañía Black Box Security para instalar un dispositivo de grabación secreto en la habitación de la cantante, algo que podría llevarlo a la cárcel pues tiene “sanciones legales”.

James Spears instaló micrófonos para vigilar a Britney.

Ebadi detalló en su declaración que para llegar a esa conclusión se reunió con Alex Vlasov, un exempleado de la compañía que habría instalado los micrófonos en la casa de la cantante y quien añadió que también lo hizo en otras áreas de la casa.

Vlasov señaló que el padre de la intérprete de “Toxic” estaba interesado en las conversaciones que ella tenía con su abogado, por lo que le pedía un reporte semanal a la compañía y a cambio ésta habría recibido cerca de 6 millones de dólares del patrimonio de Britney, detalla E! News.

Alex Vlasov ya había informado de los micrófonos en la casa de Britney Spears en una entrevista para The New York Times, sin embargo, no tuvo gran impacto en la intensa batalla legal que sostenía la cantante para liberarse de su tutela.

Por ello, la Sherine Ebadi la retomó y el exempleado detalló que pegaron los dispositivos con cinta detrás de los muebles para que Britney Spears no pudiera verlos, además de que añadió una batería por separado para que éstos permitieran mayor tiempo de grabación.

Ebadi dijo que la vigilancia a Britney Spears se mantuvo por años hasta el 2020, cuando se ordenó a Vlasov que dejara de “revisar las comunicaciones privilegiadas entre abogado y cliente”, indica E! News.

Tras la declaración de Vlasov a The New York Times, el abogado de James Spears respondió: "Todas sus acciones estuvieron dentro de los parámetros de la autoridad que le confirió el tribunal. Sus acciones se realizaron con el conocimiento y consentimiento de Britney, su abogado designado por la corte, y/o el tribunal. El registro de Jamie como tutor, y la aprobación del tribunal de sus acciones, hablan por sí mismos".

