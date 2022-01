Jamie Lynn Spears responde a los ataques en su contra ante pleito con Britney

La familia de Britney Spears continúa dando de qué hablar luego de que hace algunos meses se pusiera fin a la tutela legal por la que tanto la cantante como su millonaria fortuna estuvo a cargo de su padre por más de una década, esta vez fue su hermana Jamie Lynn quien decidió romper el silencio y denunciar los ataques que ha recibido en su contra.

La actriz de 30 años denunció a través de sus historias en Instagram que un usuario le había enviado mensajes de odio en los que expresaban querer dañar a sus hijas, fue esto lo que la motivó a alzar la voz y poner fin a los ataques que surgieron tras las revelaciones de la “princesa del pop”.

Te puede interesar: Padre de Britney Spears exige que la "Princesa del Pop" pague por sus abogados

"Hombre, eso es horrible (...) Me he vuelto inútil para recibir el amor y el odio de extraños, desde antes de que tuviera una elección a la edad de 8 años", escribió la actriz al tiempo que habló sobre las agresiones de las que ha sido víctima en redes sociales y que comienzan a afectar a su familia.

Jamie Lynn Spears. Foto: Instagram @jamielynnspears

"Al crecer tuve que aprender a reconocer el odio, a elevarme por encima del mal y nunca darle a la negatividad la atención que tan desesperadamente desea, pero esta es una de las que no puedo ignorar. Puede que no me ames, y está bien, pero esto no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia, y mucho menos sobre niños inocentes menores de edad", añadió.

Jamie Lynn Spears señaló que el usuario que le envió ese mensaje se puso en contacto con ella a través de las redes sociales más tarde y le pidió disculpas por lo que hizo, pero la actriz calificó los mensajes como "atroces e inaceptables". Incluyó que espera haber enviado un mensaje para terminar con el odio tanto a ella como a otras personas.

¿Britney Spears rompe lazos con su familia?

Aunque tanto la hermana como la madre de Britney Spears se mostraron cercanas a la cantante durante la extensa batalla legal que sostuvo para liberarse de su tutela legal, todo parece indicar que la intérprete de "Toxic" está dispuesta a terminar con sus relaciones familiares.

Y es que la "princesa del pop" expresó que deseaba denunciar a su familia pues se habrían estado beneficiando de su tutela, además compartió impactantes mensajes en su cuenta de Instagram donde señala a Jamie Lynn de no haberla apoyado cuando más lo necesito y los fans aseguraron que guardó silencio debido a que con eso beneficiaría a su padre.

Te puede interesar: ¿Romance secreto? Revelan detalles del amorío entre Britney Spears y el príncipe William

Britney Spears junto a su familia. Foto: Instagram @jamielynnspears

“Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién ayudó (…) cualquiera que sea, y hablan con rectitud en busca de apoyo, no hay nada peor que eso”, fue parte del mensaje que escribió Britney Spears en sus redes sociales, aunque en ese momento no mencionó a nadie en una segunda publicación sí dijo que está dirigido a su hermana.

El fin de la relación entre hermanas se confirmaría debido a que Britney Spears dejó de seguir a Jamie Lynn en Instagram, algo que notaron los fans pues la cantante apenas y sigue a algunas celebridades como Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna y el actor Will Smith.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué fue de Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears y actriz de “Zoey 101”?

Ariana Grande hace homenaje a Britney Spears con encantador look

Ésta es la VERDAD detrás del beso de Britney Spears con Madonna; ¿fue un montaje?