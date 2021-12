Ariana Grande hace homenaje a Britney Spears con encantador look

Ariana Grande aprovechó su momento como coach de “La Voz” para hacerle un bonito homenaje a una de las estrellas más sonadas en la década de los años 90, esto gracias a una actividad temática que implementaron durante la semana. La cantante que fue reconocida por la intérprete de “7 rings” fue Britney Spears.

En el homenaje al ícono del pop lo hizo al lucir un top sin tirantes y pantalones blancos para recrear uno de los outfits de la cantante de “Toxic”. Esta vestimenta es recordada por la gira que realizó en 1999 con “Baby One More Time”.

Este acto no pasó desapercibido en redes sociales, donde los fans dejaron claro que la intérprete de 28 años tenía un color más claro que el que usó la ‘Princesa del Pop’ cuando compararon las dos vestimentas. El reconocimiento fue bastante bueno y bien reconocido por los seguidores en Twitter.

La vestimenta

Como ya se comentó portaba una blusa corta rosa de cuero un tono más claro que el de Britney, un pantalón blanco, pero no cualquiera, ya que tenía detalles rosas en las rodillas como el atuendo original; pero había una gran diferencia fuera del look, misma que tenía que ver con el peinado.

El único detalle que se pudo presentar fue el peinado, ya que durante la gira de 1999, Britney portaba dos coletas a los lados; mientras que Ariana portaba una cola de caballo, misma que es usual en ella.

Esta no es la primera vez que la cantante le rinde este tipo de actos a Spears, ya que en noviembre pasado habría interpretado “Oops! I Did It Again” cuando estuvo de invitada a “The Tonight Show Starring” con Jimmy Fallon, donde compartió grandes momentos musicales junto a Kelly Clarkson.

Dentro de “La Voz” también hizo un primer homenaje a Jennifer Garner al salir con el mismo vestido colorido de Versace que usa en la película “Si tuviera 30”. Este reconocimiento a la actriz lo realizó en el primer programa en vivo de la temporada.

