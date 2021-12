Britney Spears celebra sus 40 años como una mujer libre y comprometida

Hoy Britney Spears celebra su cumpleaños número 40, dos semanas después de recuperar la libertad que perdió en 2007 por problemas de ansiedad que la hicieron estar bajo la tutela de su padre, James Spears, durante 13 años. Ahora, siendo la única responsable de su nueva vida, está comprometida con el modelo y actor Sam Asghari, de 27, y se prepara para regresar a la actuación.

Este 2021 fue un año revelador para los fans de la cantante, quienes desde hace años pedían la libertad de la denominada “Princesa del pop”, al conocer de la misma voz de la intérprete las cosas que no podía hacer o decidir sobre su vida, como tener otro hijo, luego de que mandó un audio a la corte pidiendo a la juez que llevaba su caso, que le diera la libertad. Esto provocó que varios movimientos feministas apoyarán su lucha.

Spears descubrió su talento para cantar desde que era una niña. Desde los tres, tomó clases de baile en Misisipi, también practicó gimnasia y canto, ganando varios concursos a nivel estatal y en programas para niños talento.

A los ocho, en Atlanta fue contratada para su primer papel profesional, como suplente para el papel principal de Tina Denmark en el musical Off-Broadway!, Ruthless. Luego apareció en la televisión e hizo algunos comerciales. Pero fue hasta que se quedó en el programa "The All New Mickey Mouse Club" cuando logró éxito como una niña Disney, Britney conducía y actuaba en los sketchs de comedia y cantaba junto a Christina Aguilera y Justin Timberlake.

A los 15 años audicionó para formar parte de un grupo femenino, pero un productor vio su talento y decidió lanzarla como solista. En 1999 publicó su primer álbum, "Baby One More Time" siendo un éxito. Un año después llegó el segundo disco, "Oops!... I Did It Again", y también fue bien recibido. A finales de 2001 llegó el tercero, titulado Britney, un material ene el que mostraba ese cambio de adolescente a mujer y aunque tuvo buenas críticas, no tuvo las mismas ventas.

Un año más tarde, los escándalos llegaron a su vida. La relación de tres años que tenía con Timberlake terminó en medio de rumores de infidelidad, aunque ellos nunca dijeron nada. Sin embargo, en noviembre de 2002, Justin dio a conocer que él había sido el primer hombre en la vida de Britney, después ella también habló de cómo era él en la intimidad.

A inicios de 2004 se casó en Las Vegas con Jason Allen Alexander, un viejo amigo y 55 horas más tarde, la pareja anuló su matrimonio. Se cree que lo hicieron porque estaban bajo la influencia de sustancias nocivas. En septiembre llegó al altar con el bailarín Kevin Federline, un año después nació su hijo Sean Preston y al siguiente su segundo hijo Jaden James.

La fama de la cantante hizo que fuera blanco de los paparazzis, interesados en captarla en todo momento de su día, situación que empeoró con su divorcio en 2007. Año en que fue captada en fiestas y bares, con un look desaliñado y bajo supuestas influencias de sustancias tóxicas, pero lo que provocó que su padre pidiera la tutela, fue una vez que estaba en la peluquería y al ver a las cámaras se rapó y se peleó con un fotógrafo.

Estos problemas también afectaron su presentación en los MTV video music awards de ese año. Incluso fue internada en clínicas para su rehabilitación.

Aunque Spear siguió lanzando discos, no tuvieron el mismo recibimiento por parte del público. No obstante, tiene un legado musical que ha sido respaldado por sus fans y logros como que ha vendido 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndola en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, según la BBC.

¿QUÉ MÁS?

Ha sido inspiración para artistas como Lady Gaga, quien elogió su fuerza en 2011.

Es reconocida como una de las artistas femeninas más exitosas de la industria.

70 millones de discos ha vendido sólo en EU.

2009 la revista Billboard la nombró como el octavo artista de la década de los 2000.

