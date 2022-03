¡Como Britney y Madonna! Mariazel y Mariana Echeverría se besan en MCDR

Dos de las mujeres más bellas y más divertidas de la televisión mexicana, sin duda alguna son Mariazel y Mariana Echeverría a quienes podemos disfrutar de lunes a jueves todas las noches en el programa familiar “Me Caigo de Risa” cuya conducción está a cargo de Faisy.

A lo largo de las temporadas de MCDR mucho se ha rumoreado que entre estas bellas mujeres existe una gran rivalidad y que en realidad ninguna de las dos se llevan bien tal y como lo hacen creer en las emisiones y para esto durante el programa del miércoles 9 de marzo, ambas damas se dieron un gran beso.

Todo ocurrió durante el nuevo juego de esta temporada llamado “Métele las bolas” cuando Faisy llamó a Mariana y a Mariazel para que fueran las primeras en pasar a jugar, ahí el conductor hizo hincapié de los múltiples rumores que señalan que en realidad no son amigas.

“Mariana enfrentándose a su archienemiga, varios portales de internet han hablado de la rivalidad y de la hipocresía que se vive en este programa, esa sonrisa, esa amistad no es cierta, no es verdad…haber si es cierto dense un beso…en la boca” dijo el conductor de Me Caigo de Risa