Mariazel enternece en redes con foto INÉDITA de su infancia

Dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, el equipo de Televisa Deportes quiso reconocer el trabajo de las figuras femeninas que trabajan en sus diferentes espacios y debido a ello realizaron una emotiva cápsula con Mariazel, quien recordó cómo es que llegó al área de deportes de la famosa televisora y también sorprendió al mostrar una fotografía de su infancia, además, reveló cuál ha sido su máximo logro como conductora, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo la también actriz y miembro de “Me Caigo de Risa”.

Como se mencionó antes, Mariazel recordó que llegó a la televisora propiedad de Emilio Azcárraga allá por el año del 2012 integrándose como conductora de “Tribuna Deportiva” donde señaló que tenía un pequeño espacio, pero gracias a su talento poco a poco fue destacando hasta ser una de las máximas referentes de la mencionada producción por lo que con el tiempo fue considerada para participar en otros espacios deportivos como “Más Deporte” y “La Jugada”.

La breve entrevista con la también actriz se puso un poco emotiva pues señaló que no puede evitar emocionarse cuando recuerda el momento en el que le avisaron que se integraría a “Más Deporte”, uno de los programas deportivos estelares de Televisa pues su participación en este espacio le dio mayor prestigio en su ámbito y le abrió nuevas oportunidades laborales.

Durante la entrevista, Mariazel fue cuestionada sobre cuál es su máximo logró profesional hasta este punto de su carrera y sin pensarlo la miembro de “La Familia Disfuncional” señaló que cubrir el Mundial de Rusia 2018 ha sido lo que más ha disfrutado de su trabajo dentro del ámbito deportivo pues se sabe que es una gran aficionada del futbol.

En la dinámica final de la entrevista, Mariazel reveló una foto de cuando tenía apenas siete años y le pidieron que le mandara un mensaje a esa niña de la imagen, por lo que la conductora fue breve y sólo se limitó agradecerse por ser como fue.

Así se veía Mariazel cuando era una niña. Foto: Especial

“La han acosado y amenazado”

Adrián Rubio, esposo de Mariazel aprovechó el marco del Día Internacional del Día de la Mujer para expresarle toda su admiración a la madre de su hija, sin embargo, también aprovechó para alzar la voz y pedir respeto para la conductora pues señaló que diariamente sufre de acoso y amenazas simplemente por ser mujer y desenvolverse en un espacio dominado en su mayoría por hombres.

“No hay día que esta mujer no reciba un mensaje a través de sus redes sociales de menosprecio y rencor… Lo sé porque vivo con ella (…) No creen que pueda dar una opinión inteligente en los deportes a pesar de demostrar que sabe más que muchos de nosotros los hombres (…) Ha sufrido en carne propia la violencia de su género en nuestro país. La han acosado y amenazado por ser y decir lo que piensa. Yo soy testigo de su grandeza, de su capacidad y de su gran valor no solo como mujer si no como madre, como hija y como esposa”, fue el texto que escribió el esposo de Mariazel en sus redes sociales.

