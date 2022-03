Me Caigo de Risa: Mariazel, ¿la nueva reina del albur? Así responde a Ricardo Margaleff

Nadie puede negar que entre los integrantes de la llamada "familia disfuncional" de "Me Caigo de risa" Mariazel es una de las favoritas, quien se ha sabido ganar el cariño del público por su carisma y buen sentido del humor, sin embargo, ahora también parece que podría convertirse en la nueva reina del albur, pues ha dejado claro que no se queda callada y responde de forma divertida a sus compañeros como Ricardo Margaleff.

Además del famoso programa de comedia, que es conducido por Faisy, quien está próximo a contraer matrimonio, la guapa conductora también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, "¿A Quién le vas?", "Más Deporte", "Zona Puma" y "Yarda", esto luego de pasar unos años en TV Azteca, televisora donde comenzó su carrera.

Mariazel ha vivido una gran cantidad de momentos memorables en el show integrado por un elenco de comediantes y actores como Michelle Rodríguez, Yurem Rojas, Ari Albarrán y Armando Hernández; entre otros, pues para sus fans no ha sido fácil olvidar el día que rompió sus pantalones, o sus divertidas participaciones en la sección "Hazme reír".

Mariazel responde a albur de Ricardo Margaleff

La esperada sección en la que los "hermanos disfuncionales" cuentan chistes es una de las favoritas de los millones de fans del programa transmitido por Televisa, y fue en ésta que Mariazel respondió a Ricardo Margaleff con un picante albur que causó la risa de los compañeros y el público.

El albur en México se refiere al juego de palabras con las que se habla con doble sentido, un lenguaje popular lleno de picardía, según explicó para la BBC Lourdes Ruiz, quien es conocida como la "reina del albur", y ha sido campeona en el torneo nacional en un género que antes estaba reservado solo para los hombres.

"Ahora no traigo un consejo de salud, ahora traigo un consejo motivacional", comenzó su frase Margaleff, quien desató las risas al comentar hacía Mariazel, "si este no fue tu año, no te preocupes, te va a encantar el que entra", pero la actriz y conductora no se quedó callada y respondió:

"Desde hace cuanto te quería contar de mis primos, que están bien locos y se acaban de cambiar el look, así como yo. El grande se hizo rastas y el chiquito mechas", lo que provocó que como en otras ocasiones fuera enviada por Faisy al llamado "sillón de la vergüenza".

