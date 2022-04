Allisson Lozz confiesa qué fue lo que la acercó a la religión | VIDEO

Allisson Lozz es una querida exactriz de telenovelas que gracias a su tierna apariencia se ganó un corazón de muchos televidentes mexicanos, quienes continuamente la cuestionan en redes sociales sobre el porqué no vuelve a su exitosa carrera actoral, a lo cual, la ahora imagen de una prestigiosa marca de cosméticos ha dicho que no lo haría por salud mental.

Recordemos que Allisson Lozz fue una actriz que desde muy pequeña comenzó a desenvolverse en el medio, pero que por lo mismo, experimentó presiones que no eran adecuadas para una niña de su edad, cuestiones que la hicieron caer una profunda depresión, de la cual solo pudo salir gracias a su fe en Dios.

De hecho, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, Allisson Lozz no se alejó de la actuación por su cambio de religión, sino que fue justamente en la palabra de Dios que la joven finalmente logró encontrar el apoyo que tanto necesitaba.

En un clip que la exestrella juvenil recientemente publicó en redes sociales, se puede observar a quien fuera la protagonista de 'Al Diablo con los Guapos' contar cómo es que la Biblia cambió su vida.

Según lo dicho por la propia Allisson Lozz, cuando ella tenía 16 años comenzó a experimentar una necesidad espiritual latente, misma que la hizo refugiarse en Dios, logrando así, ver que en la vida hay cosas muy valiosas, más haya de los claroscuros que esta presenta.

De hecho, una de sus mayores preocupaciones era que, con base en lo que había visto a lo largo de su trayectoria, quedaba claro que ella no podría ser una madre dedicada a sus hijos, pues la carga de trabajo se lo impediría de una u otra forma:

"(Yo decía) no voy a tener hijos para que no tengan mamá, porque como les digo, o sea, yo durante 10 años estuve entrando y saliendo de una novela tras otra y no tenía tiempo de nada, porque si tú dejas de trabajar, dejas de tener dinero, entonces dejas de comer, entonces era el estrés de que 'ya se va a acabar la novela ¿dónde me meto ahora?'", relató nostálgica Allisson Lozz.