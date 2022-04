Allisson Lozz se arrepiente de haber sido actriz; esto dijo

Allisson Lozz fue una de las actrices juveniles más seguidas por la prensa hace casi 20 años, cuando participó en “Código F.A.M.A” en 2002 y después en telenovelas infantiles. Pero en 2009, tras participar en “Cadenas de amargura”, decidió retirarse, lo cual sorprendió a sus fans pues fue muy inesperado, pero por fin brindó más información al respecto.

El año pasado reveló que abrirá un canal en la plataforma YouTube donde subirá varios videos, y aunque no dejó claro de qué se trata, aseguró que sorprenderá a sus seguidores con su contenido. Algunos especularon que posiblemente sea de maquillaje, pero al parecer el proyecto no pudo cuajar.

Allisson ha explicado que su etapa como actriz es lo peor que le ha pasado en su vida, por el estrés al que fue sometida tanto por la industria y sus papás a su tan corta edad, lo cual le afectó muchísimo.

Allisson Lozz no quiere tener fans

Aunque aún tiene cientos de miles de fanáticos, Lozz insiste en dejar su pasado enterrado, pues no quiere que le recuerden que fue actriz; así lo dijo a sus más de 270 mil seguidores de Instagram.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?’”, expresó al borde las lágrimas.

Ahora tiene 29 años, una familia con el empresario Eliu Gutiérrez, con quien tiene dos hijas y ella se dedica ahora a vender cosméticos en Estados Unidos. Ella lo que quiere es hablar cada vez menos de su pasado, porque no quiere sacrificar su salud mental.

“Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas’. Entonces eso no está bien. De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa", mencionó.

