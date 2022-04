Vecinos: Ellos son todos los actores del programa que brillaron en el Cine de Ficheras | FOTOS

“Vecinos” es una de las series cómicas más exitosas de la televisión mexicana del nuevo siglo pues ha logrado mantenerse dentro del gusto del público por casi 17 años, una de las claves de su éxito es que cuenta con un gran elenco sumamente experimentado y será de este punto del que hablaremos en esta ocasión pues recordaremos a los actores que participan en este programa que lograron brillar en el llamado Cine de Ficheras.

Manuel “El Flaco” Ibáñez

Este emblemático actor que le da vida al personaje de “Jorgais” ha pasado prácticamente toda su vida en los foros de grabación, sus inicios en el séptimo arte coincidieron con el surgimiento del llamado Cine de Ficheras y gracias a sus cualidades cómicas es que pudo destacar dentro de este género en el que llegó a compartir créditos con las más grandes figuras del momento.

Algunas de las películas más recordadas del “Jorgais” en el Cine de Ficheras o Sexycomedias son “El alburero”, “La Pulquería” “Adiós Lagunilla, Adiós”, “Emanuelo”, “El Rey de la vecindad” y “De todas…todas” tan solo por mencionar algunas.

Polo Ortín

“Don Roque”, quien falleció en agosto de 2016, fue uno de los actores cómicos más respetados del gremio pues inició su carrera siendo apenas un niño y conforme fue creciendo se fue desarrollando dentro de la llamada Época del Cine de Oro donde demostró ser un actor todoterreno, no obstante, cuando surgió el Cine de Ficheras se adaptó rápidamente debido a sus cualidades de comicidad y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del género.

Algunas de las cintas del cine de ficheras en las que participó “Don Roque Balboa” fueron “El Sexo me da risa”, “4 hembras y un macho menos”, “Picardía mexicana”, “Se me sale cuando me río” “Macho que ladra no muerde” y muchas otras más.

César Bono

El querido “Frankie Rivers” inició su carrera dentro de la televisión y en el teatro, sin embargo, a principios de la década de 1980 comenzó a participar en la pantalla grande dentro de diferentes cintas pertenecientes al llamado Cine de Ficheras, el cual, conquistó rápidamente y donde fue una de las máximas figuras, llegó a compartir créditos junto a otros grandes actores.

Entre las películas más recordadas de César Bono destacan “Más vale pájaro en mano”, “Las calenturas de Juan Camaney”, “3 lancheros muy picudos” y “Los verduleros”.

Otros actores del Cine de Ficheras que triunfaron en “Vecinos”

A lo largo de la historia de “Vecinos” han estado como invitados otras estrellas que triunfaron en el Cine de Ficheras, uno de los más recordados fue el máximo representante del género, Alfonso Zayas, quien hizo el papel de un supuesto director de cine que terminó estafando a Frankie Rivers, por otra parte, Raúl Padilla “Chóforo” también tuvo diferentes apariciones en el emblemático programa donde le daba vida a un vagabundo que era la competencia del “Jorgais” y para finalizar la famosa vedette Lyn May también puede presumir que tuvo una aparición especial en el famoso programa cómico.

