"Tu tipo no vende", el desafortunado comentario que recibió Lalo España cuando inició su carrera

Lalo España es uno de los comediantes mexicanos más queridos tras haberse ganado el cariño del público en proyectos como "Vecinos", "Otro rollo" o "El hotel de los secretos"; además, su talento lo ha llevado a expandir los horizontes de la actuación al mundo de la producción.

A pesar de la popularidad que goza actualmente, reveló que al inicio de su carrera no todo fue miel sobre hojuelas, pues se enfrentó a una enorme discriminación por su apariencia física que lo costó el cierre de puertas importantes y de más de una desafortunado comentario como "tu tipo no vende".

En entrevista para el programa "Venga la Alegría Fin de Semana", Lalo España recordó sus inicios en la actuación, en donde además de verse obligado a dejar Guadalajara, Jalisco, para perseguir sus sueños en la capital del país, tuvo que lidiar con la discriminación del mundo del entretenimiento, pues a la hora de buscar trabajo le aseguraban que su imagen física no es la preferida del público.

"La primera noche que llegué fue muy fuerte porque me topé con alguien que me dijo: 'Pues la verdad no creo, tu tipo no vende. No creo; si tenías trabajo allá te hubieras quedado en Guadalajara'", recordó el intérprete de Germán en la serie de "Vecinos".

Vecinos: Benito no es el único actor que ha muerto; ellos perdieron la vida en las 12 temporadas | FOTOS

Tras el terrible comentario del que fue víctima, agregó "me lastimó mucho". Asimismo, destacó que cuando a penas arrancaba la carrera que lo convertiría en Lalo España, "de pronto sí estaban como los paradigmas o las estigmatizaciones de 'no, pues tú eres cómico'; se creó mucho ese prejuicio".

A pesar de los años que han pasado de desafortunados comentarios como este, Lalo España dijo que lo han afectado mucho, por lo que incluso en algunas ocasiones él mismo ha cuestionado y criticado a su cuerpo, en especial sobre el peso.

"En la pandemia me comí a mí mismo y dije 'ay'. Me ha costado ir poco a poco recuperando el camino, a parte, me gusta mucho la vida y Dios me debió hacer más guapo o algo porque me gusta mucho la tragadera y el buen vinito; qué se ponga de moda estar gordito o algo, estaría chido", concluyó.

