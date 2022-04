Danna Paola enciende las redes con vestido de encaje ideal para lucir elegante

Danna Paola no sólo ha logrado conquistar el mundo de la actuación con personajes en series como "Élite" o musicales como "Wicked", pues ahora es todo un ícono de la moda que ocupa los lugares más importantes del sector tras convertirse en la primera embajadora mexicana de Fendi.

Hecho que la ha llevado a protagonizar portadas y sesiones de fotos en importantes revistas de moda, en donde como toda una diva ha derrochado estilo con las últimas tendencias, mismas que ha hecho totalmente suyas para lucir más elegante y guapa que nunca, tal y como ocurrió con un nuevo look con un vestido negro de encaje con el que rompió el Internet.

A través de su cuenta de Instagram, Danna Paola informó a sus millones de fanáticos que protagonizó una nueva sesión de fotos para Vogue México y Latinoamérica, en donde no sólo presumió un lujoso vestido, sino que recorrió los lugares más emblemáticos de Roma, Italia, para presentar una colección de outfits en los que la elegancia es la clave central.

Danna Paola tiene los looks perfectos para lucir elegante a los 26 años. (Foto: Vogue México)

Danna Paola y Ester Expósito, ¿terminaron su amistad tras ruptura con Alex Speitzer?

Desde Italia, así posó Danna Paola con los looks más lujosos

"Qué locura esto", se lee en la publicación en la que la intérprete de "Oye Pablo" luce un ajustado vestido de encaje en color negro, sandalias de tacón y un bolso de mano, un look armado con prendas y accesorios de Fendi. Además, Danna presumió un maquillaje perfecto y discreto para la ocasión, así como un peinado que deja ver su melena recogida hacia atrás.

Danna Paola conquistó Italia con este look de encaje y lencería a la vista. (Foto: Instagram @dannapaola)

Por supuesto, en su sesión de fotos para la revista Vogue, la también modelo apareció con otros looks ideales para lucir elegante y con el mejor estilo apostando por pantalones de tiro alto y anchos, crop tops, camisas y un traje sastre azul con el que conquistó el mundo de la moda.

En otro de sus looks, Danna Paola aparece modelando un pantalón y blusa de manga larga con estampados, así como un abrigo y botas cafés; mientras que con un traje sastre azul bebé, demostró que a los 26 años se puede mantener la elegancia con las mejores tendencias como un delineado flotante en azul brillante.

En el maquillaje, Danna Paola también ha impuesto moda con las mejores tendencias del momento. (Foto: Vogue México)

Danna Paola hizo historia al convertirse en la primera mexicana en convertirse en embajadora de Fendi. (Foto: Instagram @voguemexico)

Por otro lado, la cantante de "No bailes sola" también apostó por looks con tonos neutros al causar furor con unos pantalones anchos de tiro alto en color blanco, con un top rosa pastel y una camisa oversize desabotonada. De acuerdo con Danna Paola, el mejor complemento para este look son unos labios nude y un peinado de raya lateral con el cual poder dejar la cabellera suelta.

Además, aprovecho para compartir sus mejores secretos para siempre lucir espectacular. "Que sepan que lo que elijan al vestirse les dé seguridad porque guapas y guapos ya son. ¡Solo nos vestimos para ayudarnos a vernos aún mejor!", dijo la famosa en entrevista para la revista de moda.

La cantante ha hecho de los crop tops su prenda básica del guardarropa. (Foto: Vogue México)

