Danna Paola: Éste es el trastorno que padece la cantante y que la hace huir de la prensa | VIDEO

Danna Paola, una de las artistas más completas y populares del momento hizo impactantes revelaciones sobre un tipo de trastorno que padece y que en ocasiones la obliga a escapar de los medios de comunicación.

Durante una entrevista ante medios de comunicación, la cantante le agradeció a estos su apoyo y aseguró que para ella es importante mantenerlos a su lado, durante su crecimiento. Sin embargo, les explicó que, como todo ser humano, también se despierta sin ganas de hablar con nadie, además de que padece "ansiedad social".

Tras preguntarle cómo maneja dicha fobia ella mencionó que "con mucha terapia" y de igual manera exhortó a las personas a que acudan con un profesional de la salud debido a que es algo necesario hoy en día, pues es importante llevarla de la mano, pues "escucharse y conocerse es mega importante", afirmó Danna Paola.

"Justo decirles a ustedes, necesito su apoyo, aquí estoy, estoy charlando con ustedes y si algún día corro es porque tengo ansiedad social amigos y digo 'híjole, hoy no quiero'", les explicó a los representantes de la prensa rosa.

Danna Paola asegura que está muy enamorada

Durante el estreno del musical "Charlie y la fábrica de chocolates" la también actriz mencionó que le gusta compartir su lado artístico y personal con la prensa, pero también quiere reservarse cosas importantes y aunque se sepan, no dar detalles de éstas para que no se generen chismes.

En este caso, habló de su romance con el cantante Alex Hoyer, un joven al que dijo admirar y querer mucho, pero su estandarte será siempre el respeto entre ellos y con los medios.

"Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mi es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto... Me enorgullece mucho, estar a lado de una persona que admiro, me admira, que crecemos todos los días y nos apoyamos y justo es eso", declaró.

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame: Esta es la cifra que ganaría el actor por la pelea con Carlos Trejo; ¿es muy poco?

Anel Noreña busca que México huela a la frescura de "Una Mañana" con fragancia de José José | VIDEO

Nailea Norvid vuelve a ser captada vendiendo en un tianguis de CDMX | FOTOS