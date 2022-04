Danna Paola y los 5 looks con los que se convirtió en la reina del street style

Danna Paola se ha convertido en uno de los rostros mexicanos más reconocidos a nivel mundial, pues su talento para la actuación, la música y el modelaje la han colocado en la mira de todos. Además, sus looks tan característicos del street style la han llevado a ser considerada como la mejor vestida, lo que le ha permitido abrirse paso en una nueva industria: la moda.

Pues desde el año pasado, la intérprete de "Mala Fama" dio uno de los pasos más importantes en su trayectoria al convertirse en la primera mexicana en ser la embajadora de Fendi, una lujosa firma italiana con la que ahora dio el toque final a su forma de vestir siguiendo todas las tendencias del momento del street style.

Además, Danna Paola ha presumido que los looks perfectos se pueden lograr con básicos del guardarropa y que resultan ideales para todas las edades y para toda ocasión, pues además de conciertos, días de descanso y eventos importantes, son perfectos para conquistar Milán.

Con este look la cantante causó sensación en su llegada a Milán. (Foto: Archivo)

Y además de agregar los colores neutros como el café, blanco y negro, la también actriz ha dejado en claro que no está peleada con el color y si se trata de tonalidades neón no hay nadie que las use como ella. Prueba de ello es que cuando viajó a Milán para la Semana de la Moda, nadie podía dejar de hablar de su magnífico look con jeans de corte recto y además con una mezcla de gris con amarillo fosforescente.

Por supuesto, una chamarra oversize de colores y una lujosa bolsa de Fendi dieron el toque final para un outfit perfecto para coronarse como la reina del street style.

Danna Paola termina sus outfits con accesorios como joyas y gorras. (Foto: Instagram @dannapaola)

Mientras que en combinaciones monocromáticas destaca unos baggy jeans azules con estampado blanco y un top azul, una idea con la que luce preciosa y conquistó las redes. Pues al igual que Gigi Hadid, Danna Paola confirmó que esta temporada la ropa interior se debe notar.

Y no sólo nos referimos a las bragas, una tendencia que poco a poco gana terreno en las grandes firmas de moda, sino también a los brasieres, ya que la actriz de la exitosa serie "Élite" dio una importante cátedra para usar esta prenda interior con un blazer oversize, muy al estilo de Hailey Bieber.

En el street style las botas chunky no pueden faltar y la princesa del pop latino lo sabe mejor que nadie. Su combinación perfecta para este calzado son unos pantalones negros y sudadera blanca oversize; mientras que como accesorios unos lentes oscuros y una pañoleta para el cabello son la mejor opción para este estilo.

Por otro lado, Danna llegó a imponer antes que nadie que lo de hoy son los pantalones de cuero y prendas metálicas, dos tendencias que además combinó y con las que demostró que ella es la nueva reina de la moda.

El look preferido de muchos es este en el que Danna Paola presumió las botas favoritas del 2022. (Foto: Instagram @dannapaola)

Para Danna Paola nunca pueden falta los tops y collares de perla. (Foto: Instagram @dannapaola)

