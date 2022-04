"¡Sí estoy enamorada!": Danna Paola revela detalles de su noviazgo con Alex Hoyer

A pesar que Danna Paola no había querido confirmar su romance con el también cantante Alex Hoyer, en esta ocasión se mostró más abierta y aclaró los motivos por lo que ha mantenido su relación sentimental en secreto y aseguró ya no estar en edad de estar ocultando romances.

Durante su paso por la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”, la intérprete de “Mala Fama” se sinceró y reveló estar más feliz que nunca junto a su novio Alex Hoyer.

“Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros, es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira. Invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra, y el hablar también de la relación y decir, ‘bueno, ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada, y estamos enamorados’”, dijo Danna

Al respecto de lo que la une a Alex, Danna destacó: “es una persona que admiro, que respeto, que quiero, tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas y a la vez, allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos, y justamente me he desecho de tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso, de verdad se los digo”.

Foto: Especial

Danna Paola está feliz con ella misma y se acepta tal cual es

Por otra parte, la artista de 26 años decidió hacer las paces con la prensa, luego de que recientemente se negó a brindar una entrevista en Monterrey.

“La verdad es que sufro de mucha ansiedad social, entonces estos eventos de repente… (lo he superado) con mucha terapia, los invito a tomar terapia a todos allá afuera, yo creo que es algo bien necesario y quería hablar con ustedes y agradecerles de verdad el apoyo, vienen cosas muy…, la verdad es que he estado super ausente, ha sido bien complicado este inicio de año, como lo vuelvo a decir, pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos y para mi es bien importante mantenerlos a mi lado”, manifestó.

Finalmente, la cantante y actriz confesó lo mucho que la han lastimado los comentarios negativos sobre su aspecto físico, destacando que a pesar de todo ella se encuentra sana.

“Hoy en día estamos en una generación y con un mundo todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo en dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que si el otro, porque a mi también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy super flaca y que esto y que el otro, y la verdad es que estoy sana, estoy bien”, concluyó.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola se tatúa 1935, ¿qué significa y a quién fue dedicado?