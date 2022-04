Danna Paola vs Dua Lipa: Las famosas tienen los tops más originales para esta época de calor

La temporada primavera-verano 2022 colocó a los tops como la prenda que no puede faltar en ningún guardarropa y aunque hay decenas de opciones para usarlos en esta temporada de calor, las propuestas más originales las tienen Danna Paola y Dua Lipa, quienes ahora no sólo triunfan en el mundo de la música, sino también en el de la moda.

Y es que desde hace unas horas nadie puede dejar de hablar de Danna Paola, quien sorprendió a todos sus fans al modelar al estilo de Barbie una mini falda rosada con un top que ya causó sensación y que todos quieren debido a lo apropiado que resulta para los días más calurosos o incluso para dar el toque final a los looks de estas vacaciones.

Aunque la intérprete de "Mala Fama" encendió las redes con esta apuesta, fue imposible no recordar a Dua Lipa, quien en ocasiones anteriores ha lucido prendas similares con las que dejó al descubierto su espalda y abdomen de una forma muy sensual y coqueta, una vibra que queda a la perfección que el calor de la primavera.

Dua Lipa es la reina de los tops. (Foto: Archivo)

Así se deben llevar los tops con escote, según las cantantes

Por un lado, Danna Paola llegó a imponer moda con un estilo que siempre la ha caracterizado y que además tiene las grandes tendencias del 2022. Según la cátedra que dio con su última publicación de Instagram, lo ideal es dejar al descubierto la espalda para lucir un top tipo crochet en la parte de enfrente del torso.

El diseño por el que apostó la también actriz resulta revelador por la forma de estrella de la prenda, pues uno de los picos es ideal para sujetarlo al cuello, mientras que los dos extremos inferiores dejan al descubierto el abdomen y el ombligo. Para esta combinación, la famosa apostó por el color Very Peri de Pantone que este año se robó todos los reflectores.

Mientras que para terminar de lucir perfecta, Danna Paola usó una mini falda asimétrica en color rosa y de tiro alto con la cual presumió unas piernas kilométricas y unas sandalias de tacón con peluche.

Danna Paola sigue la tendencia de las sandalias con peluche.(Foto: Instagram @dannapaola)

Por otro lado, Dua Lipa llegó a confirmar que el total denim es el estilo perfecto para armar looks en esta época de calor, pues a diferencia de la cantante mexicana, la británica modeló unos jeans de tiro súper algo y de corte recto con un top idéntico al de Danna.

Aunque este look de la intérprete de "Don't Start Now" es de octubre de 2021, no podemos negar que luce perfecto para los días más soleados y también se suma a las grandes tendencias del 2022, sobre todo al llevar una combinación total denim y el top más deseado del año.

La única gran diferencia entre los tops de las cantantes es que el de Dua Lipa es una mariposa de mezclilla que deja al descubierto el abdomen y la parte superior del torso; mientras que por la espalda se expanden dos cintas para ajustar la prenda correctamente.

Dua Lipa hizo que todas quisieran llevar este top. (Foto: Instagram @dualipa)

Luego de que Danna Paola modeló ese top crochet de estrella y que Dua Lipa recordara su icónico top de mariposa que todo el mundo quería, podemos afirmar que tops como estos serán los grandes protagonistas para la época de calor de la primavera y el verano.

