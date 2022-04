Dua Lipa y los 5 bikinis que se deben usar esta primavera

La cantante británica Dua Lipa se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes del momento, no por nada arrasó y conquistó al mundo entero con su maravillosa voz y su buen gusto para vestir, pues la famosa no sólo domina los escenarios, sino también el mundo de la moda.

Y para estas vacaciones de primavera, con motivo de Semana Santa, Dua Lipa ha demostrado ser toda una experta en moda no sólo con sus looks más elegantes de importantes firmas como Versace o Blumarine, sino también con sus outfits más casuales para disfrutar sus días de descanso en los que no pueden faltar los bikinis.

Cabe destacar que con su exclusiva colección de bikinis la intérprete de "Levitating" no sólo luce en tendencia, sino que presume una figura perfecta con la que siempre causa sensación en redes sociales como Instagram. Y si no sabes qué usar esta temporada de primavera, estas son las mejores apuestas de la cantante.

Dua Lipa presume un abdomen de acero con sus bikinis. (Foto: Instagram @dualipa)

Dua Lipa: ¿Qué come en un día para mantener su figura?

Una de las propuestas más clásicas es usar un mini bikini negro con el cual poder presumir un vientre plano y una mini cintura, pero para causar sensación no basta con usar las dos prendas por separado, ya que hasta el más mínimo detalle puede hacer la diferencia. Prueba de ello es que en el top del bañador, Dua Lipa agregó un broche de diamantes, así como unos lentes de Sol.

Otro modelo más en color rosa es perfecto para la temporada de calor; sin embargo, la también modelo sabe que se pueden agregar otras prendas para pasar más desapercibidas. Un buen ejemplo de ello es combinar el top del bañador con una mini falda, sobre todo para esos momentos en los que no se tiene planeado ir a nadar.

Las faldas pueden ser el complemento perfecto de un bikini, afirma la cantante. (Foto: Instagram @dualipa)

Por otro lado, los accesorios nunca pueden faltar en un buen look y la intérprete de "New Rules" sabe que para un bikini estampado con flores no pueden faltar las prendas crochet, una de las tendencias más virales del momento, en especial si se usa en sombreros o suéteres playeros. Además de la británica, Hailey Bieber también ha presumido prendas tejidas.

En ese mismo diseño, Dua Lipa rompió el Internet con el micro bikini de crochet con el que dejó poco a la imaginación al presumir una figura sumamente delgada y bronceada. Asimismo, es importante recordar que la cantante agregó los collares, pulseras y anillos más coloridos, así como aretes con forma de estrella.

Dua Lipa también sigue la tendencia de los sombreros de crochet con bikini. (Foto: Instagram @dualipa)

El crochet se ha convertido en la mejor opción para disfrutar del calor de primavera. (Foto: Instagram @dualipa)

Finalmente, una de las últimas apuestas con la que posó en Instagram destaca por un traje de baño de dos piezas y con estampado tropical, así como por un diseño con cintas para ajustar por detrás de la espalda. Para looks como este tampoco podían hacer falta accesorios como arracadas, pulseras de perlas y anillos. Con estos bikinis, Dua Lipa ha confirmado ser la mujer más guapa y in mayor estilo.

Los accesorios nunca pueden quedar fuera al usar bikini. (Foto: Instagram @dualipa)

SIGUE LEYENDO

Dua Lipa enciende las redes y presume sus curvas en atrevido mini bikini | FOTOS

Respira muy profundo antes de ver a Demi Lovato sin una gota de maquillaje

"Me retiro oficialmente del amor": ¿ Christian Nodal manda indirecta a a Belinda en pleno concierto?