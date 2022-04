Dua Lipa: ¿Qué come en un día para mantener su figura?

La cantante y compositora británica Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más populares en la actualidad. De hecho, gracias a canciones como “New Rules” o “Levitating” es una de las artistas más escuchadas por el público juvenil.

Sin embargo, la intérprete de 26 años no destaca solamente por su voz, ya que también su manera de vestir, su forma de bailar y su inigualable figura han inspirado a miles de jóvenes a seguir sus pasos. Por este motivo, aquí te contamos cuál es la rigurosa dieta que sigue para mantenerse en forma.

¿Qué dieta sigue Dua Lipa? ¿Se prohíbe alimentos?

Según reveló Dua al podcast At Your Service, para poder mantener su figura mantiene una dieta balanceada y practica el ayuno intermitente, pues a partir de cierta hora la cantante asegura que su cuerpo ya no procesa muy bien los alimentos.

“No como nada solido desde las seis de la tarde porque cuando como tarde mi cuerpo no es capaz de procesarlo y me lleva más tiempo digerirla”, reveló la cantante de “Physical”, quien acude con un especialista para poder consumir su dieta y estar sana.

Dua celebra comiendo helado. (Créditos: Instagram / @dualipa)

Además, en su dieta la compositora prefiere los vegetales, frutas y pescado, pero complementa con vitaminas y Omega 3 para mantenerse saludable. Asimismo, detalló que bebe mucha agua durante el día y realiza actividad física.

“Me ayuda a mi piel (sobre el Omega 3)”, menciona la cantante británica de 26 años.

No se prohíbe alimentos

Sin embargo, aunque Dua mantiene una dieta rigurosa, no se prohíbe comer algunos de sus platillos favoritos, pues confesó que le gusta mucho la comida albanesa y le encanta el pastel de espinacas.

Por otro lado, recordemos que, durante sus visitas a México, la intérprete de “Don´t Star Now” no se privó de comer unos ricos y tradicionales taquitos al pastor, incluso, lo compartió en sus redes sociales muy orgullosa.

En sus visitas a México, Dua aprovecha para comer taquitos. (Créditos: Instagram / @dualipa)

