Componen cumbia sobre Residente y J Balvin; así suena la canción del pleito viral | VIDEO

Marzo no podía comenzar de manera más polémica en el entorno artístico, luego de darse a conocer la colaboración que realizó Residente (Rene Pérez) con el productor argentino Bizarrap; "Music Session" es el nombre del tema que está rompiendo las tendencias en redes debido a que los internautas de manera inmediata lo tomaron como un mensaje dirigido al colombiano J. Balvin.

El popular cantante puertorriqueño, y ex integrante de Calle 13, no ha dejado de ser noticia desde el 3 de marzo pasado tras el lanzamiento de este tema en el que "destroza" al reguetonero colombiano, que destaca además por ser el más extenso de todos los que ha publicado Bizarrap hasta el momento.

Las repercusiones de este pleito que se volvió viral en minutos han sido incontables, sin embargo, hubo una que ha detonado en otra noticia viral en México; se trata de un nuevo tema que surgió a modo de respuesta a esta mediática discusión y como tal fue nombrada "La Cumbia de J. Balvin y Residente".

Una cumbia como respuesta al escándalo entre J. Balvin y Residente

Este tema, creado con bastante ingenio por parte de "Mistercumbia", describe la polémica al ritmo de este género latino; su autor es ya conocido en redes sociales por crear diferentes canciones acerca de cada tema viral del momento. Por ejemplo, así lo hizo tras la polémica pelea callejera que sostuvo el actor Alfredo Adame en CDMX, lo mismo ocurrió luego de darse a conocer la separación de Belinda y Nodal, y ahora con el pleito entre J. Balvin y Residente.

Mistercumbia es un artista urbano que decidió subirse a la polémica desatada entre ambos artistas urbanos con el tema “La Cumbia de J. Balvin y Residente”, de cuatro minutos de duración, la cual fue publicada hace unas horas en YouTube y cuenta ya con cientos de visitas. En el videoclip se puede observar, además del autor, algunos de los memes más virales sobre el escándalo.

“Hace vario tiempo surgieron los debates, que por unos premios que querían ganarse, Balvin les propuso hacer un complot, vino Residente y creo que lo calló, que si buena música vienen a premiar que si lo de Balvin es muy popular, que si lo comparan con un comilón, la música de Balvin es como un hot dog”, se puede escuchar en los primeros versos de la cumbia.

Pero Mistercumbia no se queda solo como observador pues trata de calmar la situación y envía un mensaje a los artistas: “Amigo Residente no hay necesidad, existen tantos temas de qué preocupar, con el nuevo tema quebraste al J. Balvin, casi me lo matas con el puro lápiz”, se escucha en la cumbia. Pero ¿quién es "Mistercumbia?

Tras este proyecto se encuentra Iván Montemayor, quien busca retomar temas polémicos, y virales, y replicarlos al ritmo de una buena cumbia. Algunos del os temas por los cuales se ha dado a conocer están: “Alfredo Camate Pofavo”, “La Cumbia del Juego del Calamar”, y más recientemente “La Cumbia de Belinda y Nodal”.

