"Es una masacre innecesaria": Ricardo Montaner pide que Residente y J-Balvin paren con el duelo

Este jueves 3 de marzo las redes sociales se encendieron con la colaboración que hizo Residente con el famoso productor argentino Bizarrap.

Y es que el ex Calle 13 le dedicó una parte de la canción al reguetonero J-Balvin, por lo que los internautas no dudaron en realizar memes sobre "el fin de la carrera" del colombiano.

Esta Music Session es la más larga de todas las que publicó hasta el momento Bizarrap. Son más de ocho minutos, separados por capítulos, en los que Residente le apunta con todo a J Balvin.

En otra estrofa de su canción, Rene Pérez habla sobre la polémica que vivió Balvin con su canción "Perra", donde puso a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas y fue tachado de racista.

Ante este contexto, las reacciones en el mundo de la música no se hicieron esperar y Ricardo Montaner fue de los decidieron lanzar su opinión sobre el duelo Residente-J Balvin.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de "Me va extrañar" dijo que la pelea es algo innecesario y que los dos deben de llevarse bien por ser colegas.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón

Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores… “Yo no se de regueton,ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia,al que barre,al que vende flores, al humilde,al patriota, al cartonero pobre

Algun día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca,yo pienso que de la abundancia del corazón ,habla la boca” Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío … Los quiero Ricardo