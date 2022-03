Residente vs J Balvin: Esta es la letra de la canción que le dedicó René a su colega

De cara a su presentación en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, Rene Pérez, mejor conocido como Residente, explotó las redes sociales luego de lanzar su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Lo que llamó la atención de los internautas fue que durante su canción, el exintegrante de Calle 13 le dedicó toda una "tiradera" al reguetonero J-Balvin.

Esta Music Session es la más larga de todas las que publicó hasta el momento Bizarrap. Son más de ocho minutos, separados por capítulos, en los que Residente le apunta con todo al interprete de "Colores".

Residente comienza hablando de Balvin y su famosas canciones que hizo para la película de Bob Esponja titulada "Agua" y "Ten Cuidado" para Pokemón.

Voy a rebajarme con un bobolón. Que le canta a SpongeBob y a Pokémon La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto e' más bajo que eyacular sin erección Como le dicen por ahí "Josesito, no tiene' calle, por eso tiene' los nudillo' blandito'" Con solo un video entierro a este becerro. Y lo pongo a subir foto' con su perro

Posteriormente, el cantante puertorriqueño hace una crítica de J-Balvin y sus posturas ante los problemas políticos que acontecen en el mundo. En el video se escucha que Residente no se guardo nada y hasta nuevamente lo comparó con comida.

De igual forma, Rene hace alusión a las publicaciones de Balvin en redes sociales, pues según él, "tiene tanta inseguridad que tiene que presumir cuanto dinero gana".

Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana No entiende lo' valore' de la vida Se tiene que tatuar la palabra "lealtad" porque se le olvida

Una de las partes que más llamaron la atención de los seguidores fue cuando Residente hizo referencia a la polémica en la que se vio envuelto Balvin cuando en su canción "Perra" colocó a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas, por lo que fue tachado de racista y machista.

Es un imbécil con tinte de cabello Que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino Todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco. Al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave. Es que este pendejo e' racista y no lo sabe

Incluso, en la letra señala a Balvin como un racista y asegura que la misma historia le dará una bofetada por todos aquellos artistas del género urbano que tuvieron que "machetearle más", entre los que menciona Ozuna, Don Omar y Arcangel.

La historia te va a dar un bofetón en nombre de to' lo' que bajo abuso recogieron algodón

Y otro bofetón en nombre de to' lo' que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón

Myke Towers, Sech, ChocQuibTown, Rafa Pabön

Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón

Son un montón que sin pensar mete' debajo del cajón

En tu arcoíri' de colore' no existe el color marrón