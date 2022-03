Residente destroza a J Balvin en nueva canción e internautas reaccionan con MEMES

El pleito entre Residente y J Balvin continúa y es que hace unos días el exintegrante de Calle 13 publicó un video en sus redes sociales en el que habló del tema que está por estrenar en el cual, le dedicó unas líneas a alguien del género urbano y es que no son novedad las diferencias que tiene el rapero con el cantante de urbano.

A través del video habló sobre lo sucedido con el intérprete de "Mi gente": “Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pend$%as. En estos días iba a sacar un tema, donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pende** ahí del género urbano” refirió Residente.

Asimismo explicó que a raíz de que J Balvin lo supo, buscó detener el estreno y que no le importa si lo demanda, pues finalmente la tiradera no era completamente para él: "No me importa si no me ponen en los playlists. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojon&$ y tú eres un esclavito más de la industria”.

Fue así que Rene Pérez hizo una colaboración con el productor argentino Bizarrap que dividió en capítulos y a través de los cuales, le manda algunos mensajes al reguetonero que fueron tan fuertes que algunos internautas compartieron algunos memes sobre las posibles reacciones de J Balvin.

"Voy a rebajarme con un bobolón. Que le canta a SpongeBob y a Pokémon, La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto e' más bajo que eyacular sin erección, Como le dicen por ahí "Josesito, no tiene' calle, por eso tiene' los nudillo' blandito'" Con solo un video entierro a este becerro. Y lo pongo a subir foto' con su perro" fue como Residente atacó J Balvin.

El video ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y ha tenido un buen recibimiento por los seguidores del intérprete de "Desencuentro" quienes aplauden las rimas y la tiradera.

"Es un imbécil con tinte de cabello, Que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello, Un blanquito que perdió el camino

Todo un divino aceptando su premio de afrolatino" se puede escuchar en el capítulo dedicado al reguetonero titulado "El caballero de los espejos".

Asimismo, hizo referencia a la polémica de Balvin en la que fue tachado de racista por su canción "Perra", donde puso a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas.

