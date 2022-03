Residente envió FUERTE mensaje a cantante del género urbano; ¡No me importa si me demanda!

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, utilizó sus redes sociales para denunciar que un artista del reguetón está haciendo lo posible por evitar que su próximo sencillo pueda ser lanzado al mercado.

Quien fuera integrante de Calle 13 reveló a sus seguidores que está preparando un tema en el que hace alusión a un colega del género urbano, y pese a que no ha salido al aire, ya lo han amenazado con demandarlo si lo hace.

Aunque no mencionó directamente a un cantante, diversos usuarios de internet aseguran que podría tratarse de J Balvin, debido a que en 2021 ambos protagonizaron una polémica cuando el colombiano convocó a hacer un boicot contra los Latin Grammy y el puertorriqueño lo señaló por esta acción.

Luego de cinco meses de esa polémica, ahora Residente publicó un video en su cuenta de Instagram mencionando lo siguiente:

Según refiere, la persona involucrada se enteró de este tema y no tuvo una muy buena reacción.

“Desde entonces no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el ca%&$ tema. Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los %$#/ bien puestos y no se prestó para eso”, agregó.

Además, envió un fuerte mensaje contra el intérprete de reguetón.

“Por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los playlists. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj%&$ y tú eres un esclavito más de la industria”.