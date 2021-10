¡Sigue la pelea! Residente DESEMASCARA a JBalvin: "Que la gente sepa el tipo de persona que eres"

Después de que se diera a conocer la lista de artistas nominados a los Latin Grammy, las controversias en las que se han involucrado algunos cantantes de música urbana se han convertido en una tendencia a nivel internacional. Todo comenzó con J Balvin, quien hizo un llamado a boicotear los premios que no valoran su trabajo, pero lo necesitan. En una serie de publicaciones, el colombiano aseguró que no tiene nada en contra de otros géneros, pero que el truco de la Academia Latina de la Grabación ya le parecía aburrido.

Según el intérprete de "In da Getto", los artistas de la música urbana le dan rating a la premiación, pero no obtienen el respeto que se merecen. Ante los posibles argumentos en su contra, José Osorio decidió aclarar que estaba nominado, por lo que no estaba "dolido". Tras dichas declaraciones, Residente, el vocalista de Calle 13, decidió posicionarse al respecto con un video en el que comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs, pues es buena y a todas las personas les gusta, pero no representa la calidad necesaria para ganar una estrella Michelin, el máximo reconocimiento en la cocina internacional.

Tras ser comparado con un carrito de hotdogs, J Balvin sacó mercancía al respecto. Foto: Instagram @jbalvin

¡La polémica continúa!

La respuesta de Residente a J Bavin se viralizó en cuestión de minutos y, aunque parecía que todo había quedado en una discusión, el colombiano decidió aprovechar la situación para lanzar mercancía referente al tema. Sudaderas, bolsas y gorras con un estampado de hot dogs salieron a la venta en la página oficial del artista, situación que terminó por colmar la paciencia de René, el puertorriqueño que acumula más de 30 premios Grammy.

Decidido a hablar sobre el tema y exponer a José Osorio, el cantante conocido como Residente compartió un video en el que asegura no estar pendiente de lo que ocurre en las redes sociales, por lo que llegó tarde a ver la nueva mercancía de J Balvin. Sin embargo, destacó que le interesaba hacerle saber al público quién era realmente el colombiano. Más allá de intentar "tirarlo", algo que le parecía "aburridísimo", René quiso contar la verdad detrás de su crítica a J Balvin.

¿Qué dijo al respecto?

Residente aseguró que él es un hombre de palabra, a diferencia de J Balvin. Primero, solicitó a José que, en lugar de compararse con Peter F. Drucker, un famoso economista, le pidiera a su "viejo" enseñarle valores, porque no todo en la vida es negocio ni dinero. René aseguró que hay valores más importantes, como la honestidad y la lealtad, misma que el colombiano no tuvo con Juanes o con Rebeca León después de que ambos elevaran su carrera "al cielo".

Bajo esta misma línea, el puertorriqueño habló sobre los "códigos de la calle", como hablar de frente y tener compasión por los demás, la misma compasión que René tuvo cuando José le llamó llorando para pedirle que eliminara el video de su crítica. Según la versión del reconocido músico, J Balvin le escribió por WhatsApp que era un "falso", pero en el video únicamente le comentó que respetaba su opinión. "¿Qué más falso que eso", se preguntó Residente.

René acumula 32 premios Grammy. Foto: Instagram @residente

"Tienes un solo talento", aseguró Residente

René compartió que él es el mismo en todo momento, con sus errores y sus impulsividades, pero es una persona real, a diferencia de José Osorio. De acuerdo con Residente, el trato era que J Balvin borrara su comentario y él borrara su video, trato que se cumplió. Al final de la llamada, acordaron no poner más contenido sobre el tema; sin embargo, fue el momento en que J Balvin aprovechó para lanzar su nueva mercancía, con lo que rompió su palabra. Tras asegurar que el colombiano no tenía ningún tipo de talento artístico, René reconoció, de todo corazón, que José tenía una sola virtud: el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que sí.