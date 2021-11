Residente dedica a Rubén Blades el discurso más HERMOSO que se vivió en los Latin Grammy 2021, "eres mi padre" | VIDEO

En la 22a entrega de los Premios Latin Grammy estuvo llena de emociones y sentimientos por el reconocimiento que se le dio a uno de los mejores artistas de todos los tiempos en la región, y estamos hablando ni más ni menos que del salsero Rubén Blades, quien fue galardonado como la Persona del Año, y recibió el reconocimiento de otro de los grandes: René Pérez, Residente.

Éste sin duda fue uno de los momentos más emotivos de la noche, pues el exintegrante de Calle 13 le dedico unas emotivas y muy sentidas palabras al panameño, por quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su admiración y agradecimiento, pues confiesa que él y su música han servido de inspiración para su formación en el ámbito.

"Para mí es un honor entregarte este premio, y yo soy vieja escuela no voy a leer el prompter que lo tengo acá, yo te dije unas palabras ayer que las quiero compartir de nuevo, pero más cercano y un poquito más... (me pongo nervioso). Rubén nadie en la música tiene tu obra literaria, Marvel y DC Comic tienen que pedirte la bendición porque ni Metropolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste: Hispania, porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra si le dispara. Porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro, gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque lleno de personajes...

Residente comenzó a temblar tan intenso que no lograba sostener el papel donde leía las palabras que le dedicaba al salero, así que le pidió ayuda entre la ovación.

... este es mi maestro, para mí esto es demasiado de grande. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque lleno de personajes que se convirtieron en mi familia, a mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias y me tocaste el alma con tus cuentas del alma porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola, me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde ahí estabas tú, me diste lo más que necesitaba, una guía una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí, gracias Ruben".

Más adelante el panameño recibiría de Pepe Aguilar el premio a Mejor Álbum del Año, fue una noche redonda para el salsero.

SEGUIR LEYENDO

Livia Brito arranca suspiros con impactante vestido rojo en los Latin Grammy 2021