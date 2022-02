J Balvin ingresa al hospital después de que su mamá diera positivo a Covid-19

J Balvin volvió a preocupar a sus fans después de que subiera unas historias a su cuenta de Instagram en donde se le ve en un hospital. Las especulaciones comenzaron a surgir, sobre todo después de que esta situación ocurriera tras el ingreso de su mamá a la clínica debido a complicaciones de Covid-19.

Alba Mery Balvin, madre del cantante de reguetón, está internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde la semana pasada, debido a que contrajo coronavirus. A pesar de que la mujer presenta mejoría, aún no deja el hospital, por lo que el intérprete de 'Rojo' y 'In da Getto' ha pedido a sus fans que unan sus oraciones.

En tanto, a penas este martes el colombiano de 36 años compartió en su cuenta de Instagram, en donde lo siguen más de 51.6 millones de personas, unos clips desde una cama de un sanatorio, levantando las alertas entre sus fans y los medios de espectáculos. Sin embargo, poco tiempo el cantante salió a explicar la situación.

¿Por qué J Balvin fue hospitalizado?

En la misma red social, José Ávaro Osorio Balvin, nombre real del artista urbano, dio a conocer que tuvo que recibir suero debido a que se encuentra muy desgastado por la situación que enfrenta su familia, pues declaró que no ha dormido bien lo que ha complicado su estado de salud.

“Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, explicó Balvin en sus historias de Instagram, para después agregar “aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos”.

Previo a su explicación, el cantante de 'Mi gente' compartió una imagen en donde se puede ver junto a su madre en la cama de hospital y con la leyenda “Una noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido”, revelando que Alba Mery sigue en mal estado de salud.

En otro mensaje reconoció el esfuerzo de su padre Álvaro Osorio que también ha estado al pendiente de Alba. “Respeto para mi padre por soportar este momento, estamos unidos”, escribió J Balvin demostrando que la familia está junta en este momento tan difícil.

J Balvin recibió suero en el hospital Foto: Especial

