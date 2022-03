Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas de la región

Daniela Ospina es la ex pareja del jugador colombiano James Rodríguez, que cuenta con una afamada y querida carrera por los fanáticos. El atacante colombiano se encuentra en las filas del Al-Rayyan qatarí. Sin embargo, en las últimas semanas, el futuro del cafetero ha sido vinculado con una vuelta al Viejo Continente.

Tanto Daniela como su ex esposo cuentan con un público en redes sociales que les agrándese sus carreras. Justamente el deportista optó por usar Twitch para hablar del tema de su regreso a Europa. “Sí volvería al Everton. Es un club en el que me hubiera gustado estar más tiempo, con hinchas increíbles. Pero bueno, me topé con un técnico que no quería contar conmigo.

Daniela Ospina posando. Fuente: Instagram Daniela Ospina

James Rodríguez y Daniela mantuvieron una relación que finalizó en 2017, con siete años de matrimonio y una hija que hoy tiene 8 años. Ahora, ambos han rearmado sus vidas y buscado otros amores. Ospina está actualmente de novia con Gabriel Coronel, un actor venezolano.

Como dijimos, las redes sociales son uno de los fuertes de Ospina. Solo en Instagram tiene más de 7 millones de seguidores que se alegran con ella y sus logros personales o profesionales. Con su último posteo revolucionó la web.

A lo largo de las tres fotografías que posteó, Daniela Ospina mostró su hermosura, posando con un top blanco, un imponente labial rojo accesorios y un brilloso pantalón lila de tiro alto. La publicación de la hermana de David, arquero de la selección cafetera, supera la barrera de los 19 mil likes y posee decenas de mensajes que la halagan y le desean una buena vida.