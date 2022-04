¿Por qué G.I. Jane con Demi Moore es una de las películas más épicas del cine de los 90?

La reciente polémica en Los Ángeles, California durante la Entrega de los Premios Oscar, por la bochornosa cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock luego de que este hiciera un chiste de mal gusto sobre la persona de su esposa, Jada Pinkett Smith, salió a colación una cinta que fue motivo de la discordia.

“Jada, te amo. G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla”, estás fueron las palabras que detonaron uno de los episodios más polémicos y malogrados de los Oscares, ver a un Will Smith desaforado golpeando a Rock, fu algo inusitado.

Pero entonces viene la pregunta ¿A qué se refería Rock con la alusión a G.I. Jane? Simple, a una película estelarizada por Demi Moore y Viggo Mortensen, un film de acción de los clásicos de la década de los 90 e imperdible donde quiera que se le vea para los amantes del género.

La cinta tomó relevancia en su momento porque fue la primera vez que vimos a una actriz dentro del tráiler afeitarse la cabeza, no debería ser un tema que escandalizara ni tampoco algo fuera de lo común, pero en plena década de los 90, significaba quitarle una parte del sex appel a una de las estrellas de Hollywood que fue considerada como sex symbol.

Demi Moore lo sacrificó todo por llevar a buen puerto el papel que le tenía asignado el talentoso director Ridley Scott, no era la primera y desde luego no es la última, pero si era un cambio radical por quién en apariencia representaba, una mujer sensual, sexy, el sueño de todo hombre, pero de buenas a primeras decidió sacrificar su cabellera con tal de conseguir una igualdad física (aunque no la tenía) y ser tratada como sus compañeros marines.

La película estrenada en 1997 lleva por título G.I. Jane (Hasta el límite) en nuestro país y Latinoamérica, es una película de acción y drama, un film entretenido y digno representante del cine de la década de los 90, una de las mejores en cuanto al género se refiere (quizá por esa razón, Chris Rock se sentía emocionado de poder ver la segunda parte).

La teniente O’Neal, interpretada por Demi Moore, es una experta en táctica militar, sin embargo, no tiene mayor experiencia en el campo de batalla, sin quererlo se convierte en el conejillo de Indias tanto del Senado como de la Defensa de los Estados Unidos por una simple razón…las mujeres no pueden integrarse como parte de las filas de élite del Ejército ni la marina.

Para demostrarlo, O’Neal es reclutada para formar parte del programa más difícil y pesado de toda la milicia norteamericana, los famosos “Navy Seals”, los soldados de élite de la Marina.

O’Neal tiene entonces que enfrentarse a una serie de obstáculos que le ponen desde su llegada, la toman como un elemento débil, le imponen condiciones ventajosas frente a sus compañeros, por lo que siempre es ridiculizada, su fortaleza física se ve mermada por anatomía y desde luego por las hormonas, y si encima tienes al Master Chieff John James Urgayle (Mortensen), humillándote y diciendo a cada momento que no eres buena ni nunca lo serás, lo más probable es que falles a las primeras de cambio.

Poesía en el campo de batalla

Pero no es así, O’Neal juega rudo, luego de ver que ninguno de sus argumentos es válido para los altos mandos, decide jugar en la misma cancha y como primera acción, se corta el cabello a rapa (si, como ahora la lleva Jada Pinkett Smith), una escena por demás impactante, ver a Demi Moore pasar de sex symbol a una recluta eficiente y ruda sólo se había visto antes con Sigourney Weaver en “Alien 4” o en plan empoderado como Sarah Connor en “Terminator 2: Judgment Day”.

El final es épico, la teniente O’Neal juega en su cancha, con estrategia, táctica e inteligencia, le salva la vida a su superior en una misión de vida o muerte en territorio enemigo, y no sólo eso, le demuestra que no se necesitan músculos para poder respaldar las acciones, una muestra de valor y entereza.

O’Neal termina siendo parte de los marines, pero además recibe un regalo preciado por parte de su mariscal en jefe una lección de poesía en el campo de batalla.

“Nunca vi a un animal salvaje sentir autocompasión, un ave caerá muerta, congelada de la copa de un árbol, sin nunca haber sentido autocompasión”.

SEGUIR LEYENDO:

Ésta enfermedad provoca que Jada Pinkett no tenga cabello, lo que generó el violento chiste en los Premios Oscar

¿Dónde ver G.I. Jane?, la película de Demi Moore por la que Will Smith abofeteó a Chris Rock

El drama de Demi Moore, la estrella que se sentía fea y fue abusada a los 15 años con la complacencia de su madre