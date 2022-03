Ésta enfermedad provoca que Jada Pinkett no tenga cabello, lo que generó el violento chiste en los Premios Oscar

La entrega número 94 de los Premios Oscar se llevó a cabo el pasado domingo 27 de marzo, y en la esperada gala uno de los momentos más incómodos en la historia de esta premiación sucedió luego de que Will Smith irrumpió en el escenario totalmente enfurecido y protagonizó una escena de ira.

Esto específicamente cuando el conductor invitado al evento, Chris Rock, se encontraba presentando el premio a Mejor Documental; sin embargo, fue en este momento cuando Rock hizo un desafortunado chiste que generó la furia en Will Smith.

El comediante que estaba presentando los premios Oscar hizo una broma en la cual insultó a Jada Pinkett Smith, la famosa actriz y esposa del actor de “En busca de la felicidad”, de quien aseguró que la actriz se había adelantado a la secuela de G.I Jane, haciendo una referencia a la cabeza calva de Jada Pinkett, esto debido a que Demi Moore aparece rapada en la película de 1997 G.I Jane.

Fue en el año 2018 cuando la actriz Jada Pinkett, habló por primera vez de forma pública respecto a su problema de alopecia, y fue durante una entrevista que la famosa reveló que cuando comenzó a perder el cabello, fue un momento aterrador en su vida.

La actriz de 51 años lució una hermosa cabellera por varias décadas, como cualquier estrella que debe de mantenerse siempre en buena imagen para las alfombras rojas y para las los eventos en público; sin embargo, actualmente luce su cabeza totalmente rapada con la intención de visibilizar el problema de alopecia en las mujeres.

Vale la pena recordar que en el mundo de la estética se idealiza la belleza de las mujeres acompañada de una larga cabellera, por lo que no está normalizado que una mujer esté calva.

Éste es un problema social que eventualmente busca ser cambiado debido al estigma que existe respecto a las mujeres que no tienen el cabello largo como la norma estándar lo indica.

Bajo este panorama, es complicado para las mujeres enfrentarse a la idea de que se quedarán calvas, y esta no fue la excepción para Jada Pinkett, quien al inicio cubría su cabeza con turbantes o sombreros; sin embargo, esto llevó a mucha gente a interpretar cosas respecto a su salud y a cuestionarla.

“He estado recibiendo muchas preguntas y críticas del por qué he estado usando este turbante”, reveló la famosa actriz en 2018.

Fue debido a estos cuestionamientos que Jada Pinkett reveló que sufre alopecia androgenética o androgénica, la causa más frecuente de calvicie en hombres, pero también en mujeres.

Comencé a ver que se me caían puñados de cabello en la ducha, fue uno de los momentos más duros en mi vida, donde literalmente temblaba de miedo porque me di cuenta que me estaba quedando calva”, confesó.