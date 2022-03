Will Smith vs Chris Rock: Jaden Smith aplaude actuación de su padre en los Oscar 2022, "así lo hacemos"

Los Premios Oscar 2022 se vieron manchados por un momento de tensión entre Will Smith y Chris Rock. El comediante aprovechó los micrófonos y el escenario mundial para hacer una broma sobre la esposa del actor, quien no dudó en levantarse de su asiento y soltarle una cachetada al que en ese momento estaba como presentador.

Ahora, unas horas después de este acontecimiento, Jaden Smith, hijo del actor, aprovechó sus redes sociales para defender a su papá y dejar claro que está de acuerdo con lo que hizo, ya que así es como ellos hacen las cosas.

“Así es como lo hacemos”, escribió en su cuenta de Twitter al terminar la ceremonia en Los Ángeles, dejando claro que siempre va a apoyar a su padre, quien terminó por ofrecer disculpas por lo ocurrido antes. “Quiero pedir disculpas a la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, dijo.

La enemistad entre Will y Chris

La “rivalidad” entre los dos exponentes de la televisión en Estados Unidos comenzó en 2016, cuando Rock fue nombrado el presentador oficial de los Oscars. La ceremonia donde se hizo oficial su presentación se realizó en medio de protestas de actores negros, siendo Will y Jada algunos de los nombres que estaban encabezando dicho movimiento.

En aquella ocasión, Chris incluyó algunas críticas contra la pareja. “Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer ‘Wild Wild West!”.

En 2018 Chris soltó un comentario en redes sociales que causó mucha polémica. Will escribió un mensaje de cumpleaños para Sheree Zampino, a lo que el humorista comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”.

La pareja había evitado reaccionar y pronunciarse sobre todos los comentarios ácidos que Rock realizaba sobre la pareja, pero en esta ocasión, al tenerlos en frente, fue imposible que Smith no terminara por reaccionar con una bofetada.

Te puede interesar: Dónde ver película basada en la vida real por la que Will Smith ganó el Oscar 2022