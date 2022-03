Premios Oscar 2022: ¿Will Smith perdería su primer estatuilla por golpear a Chris Rock?

Los Premios Oscar llenaron de elegancia y talento los televisores de los amantes del cine, pero la ceremonia quedó marcada por el golpe que le propinó Will Smith a Chris Rock por una broma de mal gusto sobre su esposa. Ahora, se podría analizar la opción de quitarle la estatuilla de Mejor Actor que recibió en dicha noche.

Durante la presentación en la categoría de Mejor Documental, Rock aprovechó el escenario mundial para realizar un “chiste” que no sentó muy bien en la familia Smith. La broma fue dedicada a Jada Pinkett Smith que sufre alopecia. El comediante aprovechó dicha enfermedad para decirle que quería verla en GI Jane 2, donde la protagonista aparece sin cabello.

Al terminar la broma, Will no aguantó y fue directamente a darle una cachetada a Chris, quien no podía creer lo que había ocurrido. Tiempo después, el Actor ganó el premio a Mejor Actor por su participación en “King Richard”. En su discurso pidió disculpas por lo ocurrido, pero esto podría empeorar para Smith, ya que la Academia podría quitarle el galardón.

¿Le pueden quitar el premio a Will Smith?

Después de terminar el evento, la Academia mandó un mensaje en sus redes sociales donde dejan claro que están en contra de la violencia. “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la edición 94 de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Posteriormente The New York Post compartió que la Academia tiene un código de conducta, mismo que podría ser el factor determinante para quitarle la estatuilla a Will Smith. En el artículo dejaron claro que tiene argumentos para hacer que el actor devuelva el premio que ganó este 27 de marzo en Los Ángeles.

“La membresía de la Academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas (…) los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia”, dijo en 2017 Dawn Hudson, directora de la Academia.

En el mismo código se menciona que pueden sancionar cualquier tipo de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad. Con esto las autoridades correspondientes podrían determinar que no siguió el código y pedirle que devuelva la estatuilla.

