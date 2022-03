Will Smith se disculpa en los Premios Oscar 2022 tras golpear a Chris Rock: "Espero que me vuelvan a invitar"

Will Smith, protagonista de "King Richard", ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos".

“He sido llamado para proteger a la gente, para ser un defensor de mi gente (…) El amor te hace hacer cosas locas”, mencionó Will Smith durante el discurso de premiación.

También pidió disculpas a La Academia tras haber golpeado previamente a Chris Rock por haberse burlado del look de su esposa: “Espero que La Academia me vuelva a invitar”, mencionó el actor.

¿Qué pasó con Will Smith y Chris Rock?

Will Smith golpeó al presentador del Oscar luego de que hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa. Rock había salido al escenario del Dolby Theater para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para pegar una bofetada a Rock. Aunque pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.

Tras el extraño intercambio, la prensa acreditada en la ceremonia comenzó a preguntar si ese momento estaba en el guión o fue una reacción espontánea de verdad.

Según la publicación especializada Variety, la publicista de Will Smith, Meredith O. Sullivan le convocó durante la pausa publicitaria para tener una discusión con él

SEGUIR LEYENDO: