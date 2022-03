Oscar 2022: La penosa reacción de Jada Pinkett Smith que causó la furia de Will Smith

Will Smith pasó a la historia de la ceremonia de la entrega del Oscar tras ganar la categoría como mejor actor, pero además por haber protagonizado uno de los eventos jamás visto durante la transmisión de los premios al golpear en directo a nivel internacional a Chris Rock por haber hecho una pesada broma a Jada Pinkett Smith.

Fue durante la transmisión en vivo que Rock decía su argumento a través de bromas hacia los actores asistentes como comúnmente se hace en los eventos de este tipo, cuando tocó el turno a la esposa de Will Smith a quien Chris Rock le hizo una broma sobre su cabello rapado, el cual lleva así por la alopecia que padece, enfermedad que provoca la pérdida del pelo.

Al respecto, Jada Pinkett reveló en 2018 durante el programa de entrevistas Red Table Talk donde conduce, que comenzar a perder el cabello no es una situación fácil de afrontar, experiencia que llamó el peor momento de su vida. “Lucho contra problemas de pérdida de cabello. Un día estaba en la ducha y de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos”.

Sin embargo, la intérprete de Niobe en Matrix, le hace frente a la alopecia y no lo ve como una derrota, sino que evolucionó su manera de ver a la enfermedad y no siente más pena por ella.

La broma que incomodó a Jada Pinkett Smith

El comentario de Chris Rock a Jada Pinkett Smith fue que el actor no podía esperar a que la actriz protagonizara la segunda parte de la película GI Jane, cinta de 1997 que encarnó Demi Moore sobre la historia de una militar que tuvo que enfrentar un duro entrenamiento para lograr entrar a la Marina de Estados Unidos, pero para lograrlo, tuvo que raparse el cabello para despojarse de su feminidad y entrar en el círculo dominado por los hombres en la armada.

Al término de la broma, las cámaras se postraron en Will y Jada Pinkett. Las reacciones de ambos actores quedó documentada, por una parte se ve a Will Smith sonreír pese a la dura broma de Rock, y por la otra se ve a la actriz que aunque trató de sonreír, mostró su rictus de incomodidad y desagrado por el comentario del actor.

Por lo anterior, Will Smith subió al escenario para dar una cachetada a Chris Rock quien como primera reacción fue seguir con la broma al pensar en un juego de improvisación entre ambos histriones. El resultado le está dando la vuelta al mundo.

Tras el golpe Will gritó desde su lugar a Rock: “¡Cállate! Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”. El incidente incluso causó especulaciones sobre si había sido un número ensayado y era parte de la ficción, no obstante no fue así.

Will Smith recibió el Oscar como mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood por la cinta King Richard y durante su discurso justificó su acción contra Chris Rock al asegurar: “He sido llamado para proteger a la gente, para ser un defensor de mi gente. El amor te hace hacer cosas locas”; sin embargo, el actor también ofreció disculpas a la Academia por lo que espera que lo vuelvan a invitar.

RMG