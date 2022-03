BTS: Jungkook da positivo a Covid-19 en Las Vegas, manda PRIMER mensaje que hace llorar al ARMY

Jungkook dio positivo a Covid-19, informó Big Hit Music, quien destacó que el artista no tiene síntomas graves de la enfermedad, no obstante, el ARMY se encuentra preocupado, pues el fin de semana se presentaría junto a BTS en los premios Grammy 2022 y en los próximos días comenzaría su gira 'Permission to Dance On Stage Las Vegas'.

De acuerdo a un comunicado de la agencia de Bangtan Sonyeondan, Jeon Jungkook, nombre real del artista, viajó desde el domingo a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, para cumplir con sus próximos compromisos del mes de abril. Al salir de Corea del Sur, dio negativo a la prueba PCR.

No obstante, al llegar a la emblemática ciudad del estado de Nevada, el 'Golden Maknae' sintió una leve molestia en la garganta por lo que se le hizo una prueba rápida y otra PCR cuantitativa, en donde se confirmó que había contraído la enfermedad de coronavirus, convirtiéndose en el séptimo miembro en dar positivo.

Jungkook viajó el domingo a Las Vegas Foto: IG @jungkook.97

"Mientras estaba en cuarentena como medida proactiva, el resultado de ambas pruebas dio positivo y Jungkook fue confirmado con COVID-19 el lunes 28 de marzo", indicó el desplegado de Big Hit Music.

¿Jungkook se presentará con BTS en los Grammy 2022?

Jungkook ha estado actualmente en autocuarentena y tratamiento, siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, dio a conocer la compañía de Bangtan, quien indicó que hasta el momento, no presenta "ningún síntoma más que un leve dolor de garganta".

"La participación de Jungkook en las actividades futuras en los Estados Unidos estará determinada por las regulaciones locales de COVID-19 y estamos en conversaciones activas con el organizador de los premios", indicaron sobre la intervención del 'Golden Maknae' con BTS en los Grammy, donde están nominados por 'Butter', los cuales serán el próximo domingo 3 de abril.

Además, la banda de k-pop arrancará su gira con PTD On Stage Las Vegas el viernes 8 de abril, y ofrecerá otras tres fechas: el 9, 15 y 16 de ese mismo mes en el Estadio Allegiant, cuya capacidad es de 65 mil espectadores. Hasta el momento, la agencia indicó que está atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias estadounidenses.

Jungkook manda emotivo mensaje para ARMY tras dar positivo a Covid-19

A pocas horas de confirmar que el menor de BTS había dado positivo a Covid-19, Jungkook tomó su cuenta personal de Instagram y por medio de historias, mandó un mensaje que hizo llorar al ARMY, pues el mismo dio un adelanto sobre su estado de salud. "Estoy bien, no es la gran cosa", dijo en un clip de algunos segundos en el que aparece todo obscuro.

"Kookie", como le dicen de cariño los fans, es el séptimo miembro de BTS en tener Covid-19, pues a hace una semana J-Hope se contagió de la enfermedad, por lo que no pudo viajar este lunes a Las Vegas junto a sus compañeros. Hay que recordar que en diciembre del año pasado Suga, RM y Jin, fueron los primeros en tener coronavirus, después Jimin y V, en febrero.

